¿Qué son las criptomonedas?

Tiempo de lectura: 1 minute(s)

Las criptomonedas o criptodivisas son monedas virtuales que nacieron como un medio de intercambio digital. En este artículo, te contamos sus principales características.

¿Qué son las criptomonedas? Las criptomonedas o criptodivisas son monedas virtuales que nacieron como un medio de intercambio digital. Desde su nacimiento su utilización se ha ido extendiendo, provocando la creación de innumerables tipos de las mismas y cada vez son más las empresas que aceptan pagos con este tipo de monedas. Las características y protocolos varían de unas a otras, aunque todas ellas tienen características similares a la primera criptodivisa que fue creada, el Bitcoin. ¿Cuáles son las principales características de las criptomonedas? La particularidad de este activo es que su pago es admitido por una gran cantidad de empresas y particulares por todo el mundo. Además, puesto que la titularidad se basa principalmente en nombres de usuarios, lo que permite una mayor privacidad. La gran parte de las criptomonedas existentes cuentan con un número específico de unidades, lo que impide generar de forma ficticia una mayor cantidad y reducir su valor. El sistema de las criptomonedas lleva asociado unos algoritmos matemáticos que garantizan la seguridad en la trasferencias emitidas a través de dicho sistema.

¿Cómo se define el precio de las criptodivisas? El valor real de las criptomonedas, además de la interacción básica de oferta y demanda, lo da la confianza sobre las mismas. De forma general, a mayor reconocimiento público y aceptación, mayor será su precio.

Invertir tus ahorros de manera inteligente Invertir implica riesgos Saber más

Compartir

Este material es una comunicación publicitaria tal y como se entiende en el artículo 24.3 de la Directiva 2014/65/UE (MiFID II). La presente comunicación publicitaria no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión en el sentido del Reglamento (EU) Nº 596/2014 sobre el abuso de mercado y el Reglamento Delegado (EU) 2016/958 por el que se completa el Reglamento (EU) nº 596/2014, ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). La presente comunicación publicitaria se ha preparado con la mayor diligencia, transparencia y objetividad posible, presentando los hechos conocidos por el autor en el momento de su creación y está exento de cualquier elemento de análisis. Esta comunicación publicitaria se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual, y no representa ninguna estrategia de inversión ni recomendación. En caso de que la comunicación publicitaria contenga información sobre el rendimiento o comportamiento del instrumento financiero al que se refiere, esto no constituye ninguna garantía o previsión de resultados futuros. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.