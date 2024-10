¿Es buen momento para invertir en China?

Conoce todos los detalles de las medidas de estímulo “Compren todo lo que venga de China”, ha sido una de las frases más repetidas en las últimas semanas. El valor de las acciones chinas se disparó casi un 40% en 10 días hábiles, pasando de los mínimos del año a sus máximos en apenas dos semanas. Las entradas masivas de fondos de inversores extranjeros reemplazaron repentinamente lo que habían sido salidas persistentes y acumuladas durante más de un año. El producto interno bruto de China creció entre abril y junio a su ritmo más débil en cinco trimestres. Los datos posteriores han sugerido que la demanda interna se debilitaba y que la deflación se encontraba dando señales de una espiral ascendente en medio de una débil confianza de los consumidores y las empresas. El objetivo de crecimiento económico de China del 5% para este año parecía demasiado ambicioso, pero ahora puede ser posible. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Durante meses, el presidente Xi Jinping no pareció inmutarse por la desaceleración del crecimiento, mientras las bolsas se hundían, los precios caían y el descontento crecía en el país. Sin embargo, en septiembre todo cambió con la llegada de un ambicioso paquete de medidas.

Medidas de estímulo en China El Banco Popular de China confirmó un histórico paquete de estímulos en una rara conferencia de prensa televisada y transmitida en vivo a todo el mundo, haciendo que el dinero sea más barato de pedir prestado, con ayudas millonarias al sector inmobiliario y a los mercados financieros. En el sector bancario ha bajado el coeficiente de reservas obligatorias, al igual que el tipo de interés oficial a siete días y de los tipos hipotecarios vigentes. La medida aliviará la carga hipotecaria de unos 150 millones de personas, reduciendo sus gastos anuales de intereses en unos 150.000 millones de yuanes (21.000 millones de dólares), mientras que el porcentaje mínimo de pago inicial para la compra de una segunda vivienda se reducirá del 25% al ​​15%. Por otra parte, China intensificará su programa de préstamos a empresas estatales para que adquieran inventarios inmobiliarios no vendidos. Ahora proporcionará el 100% del capital de los préstamos bancarios para dichas compras, frente al 60% anunciado en mayo Además, también se anunció al menos 500.000 millones de yuanes (71.000 millones de dólares) de apoyo de liquidez para las acciones. Esto supone que habrá una mayor facilidad de swap que permitirá a las empresas de valores, fondos y seguros recurrir al Banco Popular de China para comprar acciones El gobierno todavía tiene un margen bastante amplio para endeudarse y aumentar el déficit, y precisamente esa es una de nuestros principales argumentos para defender la evolución a futuro de China. Aunque el pasado fin de semana se esperaban números concretos sobre los estímulos fiscales que finalmente no llegaron, sí se abrió la puerta a nuevas medidas a finales de mes. En este escenario, conviene recordar que en su reunión de octubre del año pasado el Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo aprobó una deuda soberana adicional y aumentó la relación entre el presupuesto y el déficit. Por entonces, se esperaba una enorme emisión de bonos. Comportamiento de los índices en China Las medidas anunciadas por China han impactado positivamente en sus mercados. El índice CSI 300 cerró ayer con un subida del 1,9%. Desde los mínimos de septiembre, cuando se anunciaron las medidas de estímulo monetario, este índice acumula subidas de hasta un 25%, a pesar de la caídas de la semana pasada, al anunciarse que el gasto de los consumidores en el último periodo de vacaciones estuvo por debajo de lo esperado. Parece que los inversores tienen la esperanza de que el gobierno cumpla su promesa de mayor apoyo fiscal a finales de este mes. Hay que recordar que en las dos últimas décadas, en las tres ocasiones en las que se han producido estímulos monetarios y fiscales al mismo tiempo, los índices de China acumularon subidas de entre el 60% y 100% en los meses posteriores. En caso de cumplirse estos patrones históricos, por tanto, todavía nos quedaría camino por recorrer. ¿Cómo invertir en China? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir diferentes ETFs para invertir en China. También podemos invertir en sectores concretos de la economía como el tecnológico. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión. Entre los ETFs que tenemos disponibles, elegimos el ETF XCS6.DE que contiene empresas de alta y mediana capitalización de China, con una representación de aproximadamente el 85% de la capitalización bursátil. Desde principio de año sube un 29,90% y la última semana baja más del 10% Mantiene actualmente 768 posiciones y es de acumulación en euros.











