¿Está en riesgo el carry trade japonés? Diferenciales de tasas bajo presión

A pesar de décadas de estancamiento, la economía japonesa sigue siendo una de las más grandes del mundo, y el yen continúa siendo una de las monedas más relevantes. Un elemento indispensable de este panorama financiero es el llamado carry trade ¿Qué es, por qué es tan importante y por qué está en riesgo?



El carry trade es una estrategia utilizada por inversionistas institucionales para aprovechar los diferenciales de tasas de interés, en este caso, entre Estados Unidos y Japón. Aprovechando las tasas ultrabajas en Japón, los inversionistas piden prestados yenes, los convierten a dólares y luego compran bonos estadounidenses, cuyos rendimientos son más altos que el costo del financiamiento en Japón. Esta estrategia implica riesgos significativos tanto de tasas como cambiarios. El carry trade funciona mientras exista una diferencia considerable entre las tasas y los rendimientos de los bonos. Sin embargo, esa diferencia entre EE. UU. y Japón ha venido reduciéndose de manera sistemática. El aumento de presiones económicas negativas y las crecientes exigencias sobre el Banco de Japón (BoJ) obligaron a poner fin al programa de control de rendimientos y a iniciar un ciclo inédito de alzas de tasas. El yen está atrapado en los problemas estructurales de la economía japonesa. No puede debilitarse demasiado, ya que Japón depende críticamente de las importaciones y un yen excesivamente débil elevaría el costo de los bienes esenciales. Pero incluso un pequeño aumento de tasas —bajo estándares de economías desarrolladas— podría desestabilizar el sistema financiero japonés debido al enorme nivel de deuda del país, la cual en gran parte está en manos de bancos japoneses.



¿Qué significa esto para el mercado cambiario y cuál es el escenario más probable?

La diferencia de tasas entre EE. UU. y Japón aún ronda el 3.5%, lo que mantiene rentable el carry trade, pero también ejerce una presión constante sobre el yen, que ha perdido la mitad de su valor desde 2020. Un nivel considerado inaceptable para Japón es por encima de 160 yenes por dólar, debido al impacto insostenible sobre los precios de combustible y alimentos.



¿Por qué el yen frenó su depreciación en 160 y ha estado consolidando durante un año?

El Banco de Japón es un campeón mundial en intervenciones cambiarias. Incluso la intervención verbal puede hacer caer varios yenes en minutos. Además, el BoJ posee las mayores reservas internacionales del mundo y no duda en utilizarlas. Cualquier ataque especulativo al yen está prácticamente condenado al fracaso. Sin embargo, el banco no puede sostener indefinidamente un yen fuerte con tasas tan bajas, y tarde o temprano se verá obligado a elevarlas.



El mercado actualmente descuenta un alza de tasas del 0.75%–1% por parte del BoJ hacia marzo del próximo año, mientras que al mismo tiempo espera que la Fed recorte más de 1.5%. Esto implicaría una reducción del diferencial de tasas de 3.5% a apenas 1%. Un diferencial tan estrecho no compensa los costos y riesgos del carry trade, lo que podría desencadenar cierres masivos de posiciones y una apreciación significativa del yen.





USD/JPY (D1)

Fuente: xStation5



_______

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí