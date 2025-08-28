Leer más

Ethereum a sólo un 5% de máximos

09:09 28 de agosto de 2025

Ethereum sube un 1% y supera los 4.600 dólares, lo que refuerza la idea de que, a pesar de la debilidad temporal de Bitcoin, el apetito por el riesgo en el mercado de criptomonedas se mantiene fuerte. En las últimas semanas, las entradas de capital a los ETFs estadounidenses de Ethereum han sido, en promedio, varias veces superiores a las de Bitcoin, a pesar de que la capitalización de mercado de Ethereum, de 555.000 millones de dólares, es aproximadamente cuatro veces menor que la de Bitcoin.

Imagen de Ethereum

Precio del Ethereum

En los gráficos a corto y medio plazo, la tendencia de Ethereum se mantiene alcista, con el precio cotizando aproximadamente un 5% por debajo de sus máximos históricos. La criptomoneda ha superado las medias móviles de 50 y 200 períodos en el gráfico horario y actualmente cotiza en torno a la mitad de su canal de precios ascendente. El soporte clave se encuentra cerca de los 4.500 dólares, mientras que la resistencia está en los 4.800 dólares, un nivel donde se ha presentado una fuerte presión de venta en dos ocasiones: en 2021 y el fin de semana pasado, cuando el precio retrocedió desde esa zona.

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil
GrÃ¡fico con la cotizaciÃ³n del Ethereum

Fuente : Plataforma de XTB

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

29.08.2025
17:55

Bitcoin cae un 3% y pone a prueba los 108.000 USD 📉 – Dogecoin retrocede pese a Gucci

Mercado cripto bajo presión: Bitcoin pierde los 110.000 USD   El sentimiento en el mercado de criptomonedas se muestra débil...

 17:07

Universidad de Michigan: menores expectativas de inflación en EE. UU. y sentimientos de consumo mixtos 🏛️

Índice de Sentimiento del Consumidor (agosto, dato final): 58,2 (Previsión: 58,6 | Anterior: 58,6) Condiciones actuales: 61,7...

 16:19

El Nasdaq 100 cae un 1,25% 📉

Nasdaq 100 bajo presión por retrocesos tecnológicos   Los futuros sobre el Nasdaq 100 (US100) caen más de un 1 %, reflejando...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo