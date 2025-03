Ethereum se recupera casi un 7%. ¿Nueva tendencia o solo una corrección?

Ethereum, la segunda criptomoneda más importante del mundo, está repuntando hoy cerca de un 7% y regresando por encima de los $2,000. Uno de los factores que impulsan la racha positiva en el mercado de criptomonedas es la noticia del acuerdo entre Ripple y la SEC. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Lo más probable es que la razón principal del rebote de Ethereum sea el buen sentimiento del mercado, además de que las criptomonedas más sobrevendidas han sido compradas recientemente. Cabe destacar que Ethereum ha perdido el 50% de su valor desde su pico en diciembre, mientras que en el caso de Bitcoin, la caída ha sido de aproximadamente 20%. Varios factores están siendo discutidos en el mercado: Donald Trump anunció recientemente su deseo de crear una reserva estratégica de criptomonedas en EE. UU. Aunque aún no se han dado detalles, Ethereum sería uno de los componentes de esta reserva .

Aunque aún no se han dado detalles, . También se indica que grandes inversores, conocidos como "Whales" , están comprando Ethereum después de una caída del 50% en su precio .

, están comprando después de una caída del . Se especula sobre una nueva actualización de Ethereum llamada "Pectra" , que supuestamente solucionará ciertos problemas en la blockchain y reducirá costos , haciendo que Ethereum sea más competitivo frente a Solana o Sui .

, que supuestamente , haciendo que . Por otro lado, hay informes de que Ethereum está siendo enviado a exchanges , lo que podría indicar una intención de realizar más ventas o tomar beneficios tras el reciente rebote .

, lo que podría indicar una . Ethereum sigue siendo vendido por fondos ETF.

En las últimas semanas, solo el 3 de marzo se registró un flujo neto de capital positivo hacia los ETF de Ethereum (ETH). Fuente: Bloomberg Finance LP.

El precio de Ethereum cayó recientemente a su nivel más bajo desde octubre de 2023, aunque en diciembre superó el nivel de $4,000. Hoy, el precio está repuntando después de varios días de consolidación, lo que podría indicar acumulación. Sin embargo, al mismo tiempo, el principal catalizador de la criptomoneda ha sido la información sobre Ripple. Desde un punto de vista técnico, la zona de resistencia clave se encuentra alrededor de los $2,250-$2,300, donde coinciden el retroceso del 23.6% de la última ola bajista y la media móvil de 30 días. Romper esta resistencia podría cambiar el sentimiento del mercado hacia Ethereum, pero el precio aún permanecería dentro del canal de tendencia bajista. Fuente: xStation5.

