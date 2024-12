Ethereum sube un 5% gracias al aumento de las entradas de ETF

Ethereum sube un 5.5% hoy, superando los $3800 mientras los inversores lentamente desvían su atención de Bitcoin hacia los ETF de Ethereum. Los ETF de Bitcoin registraron salidas netas de 457 millones de dólares la semana pasada, frente a casi 279 millones de dólares en entradas netas a los ETF de Ethereum con sede en EE.UU. Es un cambio significativo en el mercado, lo que podría indicar que Ethereum aún podría "liderar" la temporada de altcoins, mientras Wall Street "se une" al impulso del mercado, prestando mayor atención a las criptomonedas "fuera de Bitcoin." Hoy, proyectos como CurveDAO, Sandbox y Gala suben casi un 30%, mientras que las 10 principales criptomonedas también suben. Además, criptomonedas más grandes como Filecoin o Avalanche suben en el rango del 10%, mientras que Bitcoin se consolida en el nivel de $96,000; Algorand y Ripple bajan un 8% tras la enorme apreciación de precio reciente. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "