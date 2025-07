Euforia en el mercado cripto; Trump da señales de abrir el mercado de jubilación a los activos digitales.

La Cámara de Representantes de EE. UU. ha aprobado un paquete de proyectos de ley clave sobre criptomonedas impulsados por el presidente Donald Trump. El más importante de ellos —la Ley GENIUS— recibió apoyo bipartidista (308 votos a favor, 122 en contra) y, tras haber sido aprobado previamente por el Senado en junio, ahora pasa al escritorio de Trump. Esta ley introduce un marco regulatorio para las stablecoins, exigiendo que los emisores cumplan con las normativas contra el lavado de dinero y las sanciones. La Cámara también aprobó la Ley CLARITY (que define principios generales de regulación para el mercado de criptomonedas) y la Ley Anti-CBDC Surveillance State, cuyo objetivo es bloquear la creación de una moneda digital de banco central (CBDC) en EE. UU.. Estos dos últimos proyectos aún requieren aprobación en el Senado. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil En paralelo, Trump está preparando una orden ejecutiva que permitiría que 9 billones de dólares en ahorros para la jubilación en EE. UU. (de cuentas 401(k)) puedan invertirse en activos alternativos como criptomonedas, oro y capital privado, lo que podría transformar la estructura del sistema de jubilación estadounidense. Fuente: XTB Research A medida que avanza el proceso legislativo, el mercado cripto está en auge. Ethereum ha subido un 51% desde principios de julio, y Bitcoin se mantiene por encima del umbral de los 120,000 dólares. Las altcoins también están registrando alzas, impulsadas por el creciente interés institucional y por informes que indican que gigantes como Walmart y Amazon están considerando emitir sus propias stablecoins para reducir los costos de transacción. Líderes del mercado califican estos desarrollos como un “momento decisivo”, que genera expectativas de mayor claridad regulatoria, más confianza entre los inversores y una luz verde para una adopción cripto generalizada. Las instituciones están destinando cada vez más capital a Ethereum. La adopción de stablecoins podría aumentar significativamente la demanda de la segunda criptomoneda más importante. Se observa una tendencia notable de acumulación a través del ETF de BlackRock.

Fuente: XTB Research Ethereum (D1) Ethereum registra fuertes alzas. Sin embargo, a diferencia de Bitcoin, Ethereum aún se mantiene más de un 33% por debajo de su máximo histórico, alcanzado en noviembre de 2021. Fuente: xStation 5

