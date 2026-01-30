Leer más
🚨 EUR / USD cae 0,5% tras el dato de inflación IPP en EE. UU.

Conclusiones clave
  • Inflación más alta y una Fed más restrictiva refuerzan al dólar y presionan al EUR / USD a la baja.

Datos finales de inflación IPP – diciembre

  • IPP (m/m): 0,5% (consenso 0,2%; previo 0,2%)

  • IPP (y/y): 3,0% (consenso 2,8%; previo 3,0%)

  • IPP subyacente excluyendo alimentos y energía (m/m): 0,7% (consenso 0,2%; previo 0,0%)

  • IPP subyacente excluyendo alimentos y energía (y/y): 3,3% (consenso 2,9%; previo 3,0%)

  • IPP excluyendo alimentos, energía y comercio (m/m): 0,4% (consenso 0,3%; previo 0,2%)

  • IPP excluyendo alimentos, energía y comercio (y/y): 3,5% (consenso 3,4%; previo 3,5%)
     

El dólar estadounidense se fortalece no solo por el dato de IPP, sino también tras la confirmación de Donald Trump de que Kevin Warsh ha sido seleccionado como nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed).
 

¿Quién es el nuevo presidente de la Fed?

Kevin Warsh es un economista estadounidense y la persona más joven en la historia en formar parte del Consejo de Gobernadores de la Reserva Federal, cargo que ocupó entre 2006 y 2011. Durante ese período:

  • Representó a la Fed en el G20 y en relaciones con economías asiáticas.

  • Actualmente es Shepard Family Distinguished Visiting Fellow en Economía en la Institución Hoover.

  • Es profesor en la Escuela de Negocios de Stanford.

  • Socio de Stanley Druckenmiller en Duquesne Family Office LLC.

  • Fue asesor económico del Presidente de EE. UU.

  • Inició su carrera en el área de fusiones y adquisiciones de Morgan Stanley.

  • Es autor de un informe independiente para el Banco de Inglaterra, cuyas recomendaciones fueron adoptadas por el Parlamento británico.
     

Fuente: xStation

30 de enero de 2026, 16:24

