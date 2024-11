EURUSD baja ante la ventaja inicial de Trump en el estado de Georgia

El par EURUSD continúa cayendo bruscamente, con una cayendo de -0.89% en el mercado de divisas, mientras los primeros resultados de las encuestas de salida en Georgia sugieren una ventaja inicial para Donald Trump. Este estado, con 16 votos electorales y fundamental para la elección, es uno de los primeros en reportar, marcando el tono para los mercados financieros. Ventaja de Trump en las Encuestas de Salida: Los datos de salida en Georgia indican que Trump lleva la delantera con un 54.8% de los votos frente al 44.6% de Kamala Harris, con el 33% de los votos contabilizados. Estos resultados preliminares han fortalecido al dólar estadounidense, generando una baja en el EUR/USD debido a las expectativas de un posible cambio en la administración. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5. El EURUSD muestra una fuerte ruptura bajista fuera de un canal ascendente. Este movimiento ha perforado la media móvil de 200 periodos (zona de 1.0847) y se dirige hacia el soporte en 1.0794. El RSI en 26 indica sobreventa, y el ADX con valor alto y DI- dominante refleja una fuerte presión bajista. Un rebote desde el soporte en 1.0794 podría llevar al precio nuevamente hacia la resistencia en 1.0847 (media móvil de 200) y, de superarse, hacia el nivel de 1.0900 dentro del canal anterior. Una entrada en largo se consideraría en 1.0794 con confirmación de recuperación en RSI. La continuación de la presión bajista por debajo de 1.0794 abriría camino hacia niveles inferiores, con un próximo objetivo en 1.0750. Una entrada en corto es viable en caso de consolidación bajo 1.0794.

