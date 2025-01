EURUSD cae antes de las actas de la Fed

El EURUSD cae antes de la publicación de las actas de la Fed de diciembre 🗽 Aunque la Reserva Federal redujo las tasas de interés en su reunión de diciembre, la decisión fue percibida como restrictiva. La Fed redujo las expectativas de futuros recortes, indicando que las tasas solo se reducirán dos veces en 2025. Al mismo tiempo, sin embargo, es importante señalar la situación actual en los Estados Unidos antes de la investidura del presidente electo Trump. El presidente electo indicó en un discurso reciente que las tasas de interés son demasiado altas. Por otro lado, Michael Barr, vicepresidente de supervisión de la Fed, renunció a su asiento en la Junta de Gobernadores, lo que teóricamente podría abrir el camino para un enfoque regulatorio menos estricto. Recorte restrictivo en diciembre de 2024 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La Fed decidió realizar un recorte en diciembre, y solo Beth Hammack, de la Fed de Cleveland, votó para mantener las tasas sin cambios. Por otro lado, el gráfico de puntos para 2024 sugería hasta 4 votos para mantenerlas. En vista de esto, se puede esperar que 3 miembros, influenciados por las discusiones, decidieran seguir el consenso. No obstante, los propios miembros de la Fed prevén un número limitado de recortes este año, lo que finalmente influyó en el aumento pronunciado de los rendimientos en las últimas semanas. La Fed también ha elevado claramente las expectativas de inflación para 2025, sugiriendo menos disposición a recortar. Sin embargo, la Fed no sabe con exactitud cómo evolucionará la situación. how tariffs might affect inflation, as Trump's future policies remain unknown. Cómo los aranceles podrían afectar la inflación sigue siendo incierto, ya que las futuras políticas de Trump aún no se conocen. La Reserva Federal ha elevado claramente las expectativas para las tasas de interés en 2025. A su vez, la trayectoria implícita por los contratos de tasas de interés sugiere que los recortes finalizarán antes de lo esperado. El aumento en los rendimientos a largo plazo en las últimas semanas ha sido considerable. ¿Qué se puede esperar de las actas? Es probable que la mayoría de los miembros expresen preocupación por el aumento de la inflación.

Una gran parte de los miembros podría indicar que la inflación es incierta debido a la incertidumbre sobre las políticas de Trump.

La incertidumbre probablemente llevará a los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) a adoptar un enfoque más cauteloso. La incertidumbre respalda al dólar Hay noticias bastante mezcladas que salen de los medios de EE. UU. y del extranjero. El Washington Post informó que el equipo de Trump podría adoptar una postura ligeramente más suave sobre los aranceles.

Sin embargo, Trump rápidamente "descartó" la validez de esta información, y los reportes recientes de CNN abren el camino para el escenario opuesto, en el que Trump estaría considerando imponer un estado de emergencia para implementar una nueva política de aranceles, rápidamente después del 20 de enero.

A los mercados no les gusta la incertidumbre, por lo que la falta de señales claras y transparencia sobre futuras políticas de la Casa Blanca está ejerciendo presión sobre los activos de riesgo, especialmente las acciones tecnológicas, y favoreciendo al dólar estadounidense.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años se mantienen alrededor del 4,7 %, "pesando" sobre el sentimiento del mercado de acciones y apoyando al dólar frente a otras monedas.

Christopher Waller, de la Reserva Federal, señaló que el impacto a corto y largo plazo de aranceles más altos en la inflación y la economía sigue siendo incierto. También señaló que no espera aumentos drásticos en los aranceles.

La Fed podría posponer las decisiones sobre recortes de tasas hasta la segunda mitad del año, cuando el impacto de las políticas comerciales de Trump sea más claro. Euro frente al dólar (H1, D1) La demanda de activos "refugio seguro", combinada con datos macroeconómicos débiles de la economía europea, está pesando sobre el sentimiento hacia el par euro frente al dólar, donde la diferencia en los rendimientos y la fortaleza de las dos economías podría impulsar el par hacia la paridad en 2025. Los rendimientos de los bonos a 10 años han subido recientemente al 4,7 %, un nivel ya más alto que las tasas de interés actuales, incluso con la expectativa de nuevos recortes. Si la Reserva Federal efectivamente muestra más cautela en su enfoque futuro, un aumento adicional en los rendimientos no puede descartarse, lo que podría llevar a un mayor impacto en el euro frente al dólar. Al mismo tiempo, los rendimientos ya son extremadamente altos para la situación monetaria actual, lo que sugiere que el movimiento podría estar limitado por la línea de tendencia bajista, que actualmente se encuentra ligeramente por encima del nivel de 1.04.

Fuente: xStation5 El par EURUSD vuelve a probar hoy niveles no vistos desde noviembre de 2022. Fuente: xStation5

