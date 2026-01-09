EURUSD cae pese a sólidos datos de ventas minoristas en la eurozona📉

- El EURUSD sigue bajo presión bajista, ya que el buen dato de ventas minoristas no logra cambiar una estructura técnica claramente negativa.
El par EUR/USD ha ignorado en gran medida los datos mejores de lo esperado de ventas minoristas en la eurozona y encadena otra sesión de caídas. Las ventas minoristas de noviembre crecieron 2,3% interanual, superando ampliamente el 1,6% esperado y el 1,5% previo. En términos mensuales, el crecimiento mejoró en 0,2%, frente al 0,1% esperado y el 0,0% anterior. A pesar de esta mejora, los volúmenes siguen en zona de contracción, aunque el ritmo de caída se está moderando gradualmente, lo que limita el impacto positivo del dato en el euro.
Desde el punto de vista técnico, el tipo de cambio perforó recientemente la media móvil exponencial de 50 periodos (EMA50), señalizando un deterioro adicional del impulso.
Si la tendencia bajista se mantiene, el mercado podría dirigirse a testear la zona de la EMA200, ubicada cerca de 1,1570, nivel que anteriormente fue respetado en dos ocasiones como soporte relevante. Mientras el precio no recupere la EMA50, el sesgo sigue siendo negativo, incluso con datos macro algo más favorables en la eurozona.
Fuente: xStation5
