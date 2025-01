🔴EURUSD cae un 0,3% antes de la Fed

La Reserva Federal de EE. UU. decidir谩 hoy a las 16:00 GMT -3馃椊 El d贸lar estadounidense se fortalece mientras el US100 recupera las ca铆das de principios de semana antes de la decisi贸n sobre las tasas de inter茅s de la Reserva Federal de hoy. Presionado por el d贸lar estadounidense, el par EURUSD cae casi un 0,3%, cayendo por debajo del nivel de 1,04 antes de la decisi贸n de la Reserva Federal de EE. UU. programada para las 16:00 GMT -3 y el discurso de Powell a las 16:30 GMT -3. Se acerca la primera decisi贸n de la Fed del a帽o 隆La primera decisi贸n de la Reserva Federal sobre las tasas del a帽o est谩 en el centro de atenci贸n! Si bien el mercado est谩 casi 100% seguro de que las tasas se mantendr谩n sin cambios, la comunicaci贸n sobre los futuros cambios de pol铆tica podr铆a ser crucial. 驴Mantendr谩 la Fed su postura sobre los recortes de tasas o prevalecer谩n los riesgos de inflaci贸n, lo que indica una pausa m谩s larga de lo esperado inicialmente? Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Aunque el anuncio de hoy puede desviar la atenci贸n de la reciente volatilidad de las acciones tecnol贸gicas y la incertidumbre que rodea a Donald Trump, el presidente de la Fed, Jerome Powell, a煤n podr铆a enfrentar preguntas sobre estos temas durante la conferencia de prensa. 驴Qu茅 esperar de la Fed? La Reserva Federal ha recortado las tasas de inter茅s en sus 煤ltimas tres reuniones, reduci茅ndolas en un total de 100 puntos b谩sicos. Sin embargo, la reuni贸n de diciembre marc贸 un cambio de tono, ya que surgi贸 la incertidumbre sobre las tendencias de inflaci贸n. La Fed reconoce un mercado laboral s贸lido y una recuperaci贸n econ贸mica continua, lo que sugiere que los recortes de tasas adicionales podr铆an retrasarse por un per铆odo m谩s largo. Por lo tanto, se espera que la Fed mantenga su tasa de referencia sin cambios en el 4,5%, una medida que se ha se帽alado claramente en comunicaciones anteriores. A pesar de los recientes comentarios moderados de los funcionarios de la Fed y la leve presi贸n de Trump, la probabilidad de recortes de tasas inminentes sigue siendo baja. Los datos de Bloomberg sugieren que el primer recorte de tasas completo de este a帽o actualmente est谩 descontado en junio. En la actualidad, no se espera ning煤n recorte de tasas en el corto plazo, y el primer recorte est谩 descontado en junio. La comunicaci贸n m谩s suave de la Fed ha generado expectativas de casi dos recortes completos de las tasas en 2024, en l铆nea con la proyecci贸n del gr谩fico de puntos de diciembre de la Fed. Si la declaraci贸n de la Fed de hoy es m谩s agresiva de lo esperado, el d贸lar podr铆a recuperar por completo las ca铆das recientes. Actualmente, pr谩cticamente no hay posibilidad de un recorte de tasas, y el primero de este a帽o se ha descontado para junio. Debido a la suavizaci贸n de la comunicaci贸n, ahora se est谩n descontando casi dos recortes completos de las tasas para este a帽o, en l铆nea con el gr谩fico de puntos publicado en diciembre. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB 聽 Las expectativas sobre las tasas se est谩n estabilizando, mientras que el d贸lar se ha debilitado recientemente. Si la reuni贸n de hoy tiene un tono a煤n m谩s agresivo que la 煤ltima, existe la posibilidad de que el d贸lar recupere por completo sus p茅rdidas. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Informaci贸n sobre los 煤ltimos datos econ贸micos de EE. UU. Fortaleza del mercado laboral: Las n贸minas no agr铆colas (NFP) de diciembre fueron mucho m谩s s贸lidas de lo esperado, con 265 000 frente a las 165 000 esperadas (227 000 en noviembre). La tasa de desempleo cay贸 al 4,1 % desde el 4,2 %, aunque el crecimiento salarial estuvo ligeramente por debajo de las expectativas, con un 3,9 % interanual (frente al 4,0 % esperado).

Datos de inflaci贸n: IPC : la inflaci贸n general cumpli贸 las expectativas con un 2,9 % interanual, mientras que el IPC mensual se mantuvo estable en el 0,4 % intermensual. IPC b谩sico: la inflaci贸n b谩sica mensual se enfri贸 al 0,3 % (frente al 0,4 % esperado). Precios al productor (IPP): el IPP b谩sico se mantuvo estable intermensual (0 %), con el IPP general en el 0,2 % intermensual (frente al 0,4 % esperado). Tanto las cifras interanuales b谩sicas como las generales fueron inferiores a las previsiones.

Confianza de los consumidores y las empresas: Datos del PMI: el PMI preliminar de servicios de enero cay贸 bruscamente de 55,4 a 52,4 (frente a las expectativas de que no hubiera cambios), mientras que el PMI manufacturero mejor贸 ligeramente (50,1 frente a 49,4). Producci贸n industrial: inesperadamente fuerte, con un +0,9 % intermensual en diciembre (frente al -0,1 % en noviembre). Servicios del ISM : s贸lido 54,1 (frente al 52,1 de noviembre), con un marcado aumento en el sub铆ndice de precios a 64,4 (desde 58,2). Ventas minoristas: las ventas de diciembre fueron m谩s d茅biles de lo esperado (+0,4 % intermensual frente al +0,7 % esperado), aunque a煤n positivas. Las ventas minoristas b谩sicas tambi茅n estuvieron ligeramente por debajo de las previsiones (+0,4 % intermensual frente al +0,5 % esperado).

La 鈥嬧媍onfianza del consumidor se debilita: El sentimiento de la Universidad de Michigan baj贸 ligeramente, con expectativas de inflaci贸n a un a帽o ligeramente m谩s altas. La confianza del consumidor del Conference Board registr贸 una notable ca铆da, con un empeoramiento de las perspectivas del mercado laboral, la primera ca铆da de este tipo desde septiembre.

Los pedidos de bienes duraderos disminuyen durante dos meses consecutivos: -2,2% en diciembre y -2,0% en noviembre, principalmente debido a una demanda m谩s d茅bil del sector del transporte.

Comentarios probables de Powell y reacci贸n del mercado Se espera que la declaraci贸n de Powell contenga solo cambios menores de redacci贸n en comparaci贸n con diciembre. Si bien podr铆a destacar la continua incertidumbre con respecto a la inflaci贸n, es poco probable que haya un cambio significativo en la postura pol铆tica. Tambi茅n vale la pena se帽alar que la composici贸n de los miembros con derecho a voto en la Fed est谩 cambiando este a帽o. El comit茅 de 2024 estaba dominado por centristas, mientras que en 2025 habr谩 una mayor proporci贸n de miembros moderados. Esto sugiere que los recortes de tasas siguen sobre la mesa y es poco probable que Powell adopte un tono significativamente m谩s agresivo hoy. 驴Powell abordar谩 cuestiones pol铆ticas o relacionadas con el mercado tecnol贸gico? Sobre Trump y Aranceles comerciales: Powell probablemente evitar谩 respuestas directas sobre los llamados de Trump a tasas m谩s bajas o posibles aranceles comerciales.

Powell probablemente evitar谩 respuestas directas sobre los llamados de Trump a tasas m谩s bajas o posibles aranceles comerciales. Sobre el shock del mercado de IA (DeepSeek): Es poco probable que la reciente liquidaci贸n de acciones tecnol贸gicas debido al lanzamiento de la IA de China provoque una respuesta fuerte de Powell. Impacto en el mercado: 驴Qu茅 sigue para EUR/USD y US100? EUR/USD se acerca a 1.0400 antes de la decisi贸n de la Fed

El d贸lar se ha estado fortaleciendo esta semana debido a las salidas de capital de las acciones y las preocupaciones sobre los posibles aranceles comerciales del 2,5%. Una declaraci贸n agresiva de la Fed 鈫 EUR/USD puede probar el soporte de 1.0350.

鈫 EUR/USD puede probar el soporte de 1.0350. Un tono m谩s moderado 鈫 EUR/USD podr铆a subir por encima de 1.0460, potencialmente apuntando a 1.0500. Fuente: xStation5 US100 rebota despu茅s de la liquidaci贸n de IA El 铆ndice US100 sufri贸 una fuerte ca铆da el lunes, luego del debut del modelo de IA DeepSeek de China. Sin embargo, desde entonces el 铆ndice se ha recuperado significativamente. Es poco probable que la decisi贸n de la Fed de hoy altere esta recuperaci贸n, pero una se帽al clara de que las tasas se mantendr谩n altas durante m谩s tiempo podr铆a reavivar la presi贸n de venta. Enfoque clave para los operadores del US100 hoy: Los informes de beneficios posteriores a la apertura del mercado de Microsoft, Meta, Tesla e IBM brindar谩n informaci贸n crucial sobre si las altas valoraciones de las acciones siguen estando justificadas. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "