EURUSD sube mientras Trump sacude al dólar con amenaza de destituir a Powell

El euro se fortalece con fuerza hoy frente al dólar estadounidense (USDIDX), que cae por debajo de 98, alcanzando niveles no vistos desde marzo de 2022. El par EURUSD avanza hacia máximos locales en torno a 1.155. China ha impuesto sanciones a miembros del Congreso de EE. UU. y ha advertido sobre aranceles recíprocos en respuesta a la postura agresiva de Washington en la guerra comercial. Este escenario podría aumentar los costos económicos de una mayor escalada con China. Sin embargo, el principal factor que debilita al dólar hoy es Donald Trump , quien amenazó con destituir a Jerome Powell de su cargo como presidente de la Reserva Federal. El asesor económico de Trump, Kevin Hassett , confirmó estas intenciones el viernes.

Mientras tanto, hoy comenzó la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI), durante la cual podríamos ver revisiones en las proyecciones del PIB global y de inflación. Trump sugiere que la política monetaria de EE. UU. debería ser mucho más expansiva, con tasas de interés muy por debajo de los niveles actuales. Los mercados anticipan que la futura política de la Fed será distinta y probablemente más dovish, incluso en un contexto de mayores niveles de inflación. Gráfico EUR/USD (Intervalo D1)

El EURUSD se aproxima hoy a niveles no vistos desde noviembre de 2021. El RSI en el intervalo diario sugiere niveles de sobrecompra, situándose en 76. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5

