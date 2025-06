Formación triangular en el S&P 500

El índice S&P 500 se encuentra en una tendencia alcista. Sin embargo, al observar el intervalo H1, el precio ha entrado recientemente en una fase de consolidación local. Esta consolidación ha adoptado la forma de un triángulo. Actualmente se está poniendo a prueba el límite superior de dicha formación, y si el precio rompe al alza la zona de los 5.095 puntos, se abriría el camino hacia niveles más altos. En ese caso, los niveles externos de retroceso de Fibonacci —127,2 % y 161,8 %— deben considerarse como objetivos. Por otro lado, en caso de un movimiento bajista, la media móvil exponencial de 100 periodos (EMA100) y el límite inferior del triángulo deberían actuar como zonas de soporte. Intervalo H1 del S&P 500. Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil

