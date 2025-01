Fortalecimiento moderado del peso mexicano pese a un contexto global de mayor aversión al riesgo

El peso mexicano registra una apreciación del 0.6% frente al dólar estadounidense en la jornada de hoy, reflejando un fortalecimiento moderado pese a un contexto global de mayor aversión al riesgo. Hasta el momento, el tipo de cambio ha oscilado entre un máximo de 20.78 y un mínimo de 20.54, con una corrección a la baja desde los máximos alcanzados en siete días. Factores clave en el movimiento del USD/MXN Corrección del dólar estadounidense: A pesar de mostrar fortaleza frente a la mayoría de sus contrapartes debido a un aumento en la aversión al riesgo, el dólar no logró mantenerse firme contra el peso mexicano. Esto podría reflejar la resiliencia de los fundamentos macroeconómicos de México frente a un contexto de incertidumbre global. Expectativa por la decisión de la Fed: El mercado está a la espera de la próxima decisión de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, prevista para esta semana. La postura del banco central podría influir en el comportamiento del dólar en los próximos días. Datos de empleo en México: Mañana se publicarán las cifras de desempleo del país, un indicador relevante para medir la salud del mercado laboral y, por ende, la confianza económica interna. Contexto global: tecnología e inteligencia artificial El desempeño del peso mexicano ocurre en un escenario internacional marcado por la volatilidad. Ayer, los avances en inteligencia artificial liderados por la firma china DeepSeek impactaron significativamente al sector tecnológico global, generando nerviosismo en los mercados. Este episodio subraya la influencia de desarrollos tecnológicos en los activos de riesgo y la necesidad de monitorear las dinámicas geopolíticas en Asia. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Perspectivas Con el mercado enfocado en la política monetaria de la Fed y los datos económicos de México, el peso mexicano podría mantener su tendencia positiva si los resultados locales muestran estabilidad y la Fed adopta un enfoque más moderado. Sin embargo, la aversión al riesgo y la sensibilidad a eventos internacionales seguirán siendo determinantes en las próximas sesiones. El USDMXN se encuentra actualmente en 20.5441, con una tendencia bajista tras haber perdido soporte en 20.6344. El precio se aproxima al siguiente nivel de soporte clave en 20.4608, mientras que la resistencia más cercana se encuentra en 20.6344. El ADX muestra una fuerza moderada de la tendencia, mientras que el RSI se encuentra en niveles de sobreventa, lo que podría anticipar un rebote técnico. Fuente: xStation5.

