Franco suizo cae ante presión arancelaria 📉 ¿Otro caso TACO❓

El franco suizo cae un 0,3% frente al dólar estadounidense (USD/CHF) hoy, en medio de crecientes presiones derivadas del inesperado aumento de aranceles por parte de EE. UU. La presión vendedora sobre el franco se intensificó inicialmente el viernes, tras un deterioro súbito en las negociaciones comerciales entre Suiza y Estados Unidos. Medios reportaron que el incremento arancelario —del 31% al 39%— fue consecuencia de una llamada telefónica “infructuosa” entre el presidente estadounidense Donald Trump y la presidenta suiza Karin Keller-Sutter. Voceros oficiales suizos señalaron que no hubo un conflicto importante entre los mandatarios, aunque lograr un mejor acuerdo antes del 7 de agosto parece poco probable. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Según estimaciones de Bloomberg Economics, la economía suiza —altamente dependiente de las exportaciones— podría perder hasta un 1% del PIB debido a estos aranceles récord, sin contar el posible impacto adicional si se amplían los gravámenes al sector farmacéutico (Suiza alberga gigantes como Novartis y Roche). El aumento del riesgo de desaceleración económica podría provocar una corrección del franco suizo, especialmente en el corto plazo. No obstante, desde una perspectiva interna, una depreciación del franco podría ser favorable. Su reciente apreciación ha encarecido notablemente los productos suizos en el mercado internacional, mientras que la caída de los precios de importación se ha convertido en una fuerte fuente de presión deflacionaria en el país. Con los tipos de interés ya en 0%, una deflación persistente podría forzar al Banco Nacional Suizo (BNS) a introducir tipos negativos más adelante en 2025. Por otro lado, el aumento arancelario podría terminar siendo otro caso de “TACO” (Trump Always Chickens Out), especialmente considerando que Suiza es el quinto mayor socio importador de EE. UU. y que muchos bienes suizos no tienen sustitutos evidentes. Las autoridades suizas han anunciado que buscarán cerrar un acuerdo y que no planean tomar medidas de represalia. El par USD/CHF recuperó parte de sus pérdidas anteriores tras un débil informe de nóminas no agrícolas en EE. UU., pero las renovadas preocupaciones en torno a los aranceles y las presiones deflacionarias volvieron a jugar en contra del franco.

Fuente: xStation5

