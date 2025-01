Fuerte alza del dólar en Chile supera los $1,000 pesos

El tipo de cambio en Chile tuvo una jornada marcada por una fuerte apreciación del dólar, alcanzando los $1,001 pesos en su punto máximo intradía. Este movimiento se sustenta en factores tanto internacionales como locales que continúan impulsando la fortaleza de la divisa estadounidense. Principales catalizadores del alza Perspectivas de tasas de la Reserva Federal (Fed): La Fed ajustó su proyección de tasas para 2025, anticipando un cierre en 3.9% , frente al 3.4% proyectado previamente. Este cambio refuerza la percepción de una política monetaria restrictiva más prolongada.

Las solicitudes de desempleo en EE. UU., inferiores a lo esperado, sugieren un mercado laboral robusto que podría intensificar presiones inflacionarias, alineándose con los objetivos de la Fed. Volatilidad e indicadores económicos: Los datos del PMI y las solicitudes de desempleo de EE. UU. superaron las expectativas, fortaleciendo al dólar en los mercados internacionales. El aumento de la volatilidad reflejó la incertidumbre en torno a la política monetaria global.

El aumento de la volatilidad reflejó la incertidumbre en torno a la política monetaria global. Debilidad en el cobre: El precio del cobre, uno de los principales motores económicos de Chile, cayó cerca del 1% debido a: PMI manufactureros de China más bajos de lo previsto. Estabilización en las ventas de viviendas chinas, lo que apunta a una recuperación económica desigual. Declaraciones de Xi Jinping sobre incertidumbres externas que podrían influir en el desempeño de la economía china.

Proyecciones del tipo de cambio Correcciones técnicas: Los analistas anticipan una posible corrección que llevaría el dólar a los $997 pesos, revirtiendo parte de la abrupta alza registrada.

Consolidación sobre los $1,000 pesos: Si el dólar internacional mantiene su fortaleza, el tipo de cambio podría estabilizarse por encima del nivel psicológico de los $1,000 pesos. Contexto macroeconómico Este panorama combina factores globales, como la política monetaria de la Fed y la incertidumbre económica en China, con elementos locales, como la dependencia del cobre, para ejercer presión sobre el peso chileno. Los próximos movimientos del tipo de cambio dependerán de la evolución de los indicadores económicos clave y de los discursos de los principales bancos centrales.

