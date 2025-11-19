Fuerte corrección en la plata ante giro abrupto en expectativas de política monetaria en EE.UU.

La postergación del informe laboral de octubre aumenta la incertidumbre y eleva la prima de riesgo exigida por los inversores.

La cotización de la plata atraviesa una sesión de fuerte corrección, acumulando un retroceso cercano al 4% en medio de un viraje abrupto en las expectativas de política monetaria en Estados Unidos. El ajuste se originó después de que el mercado redujera de manera significativa la probabilidad de un recorte de 25 puntos base por parte de la Reserva Federal en diciembre, alejándose del escenario ampliamente descontado a comienzos de mes.

Este giro llevó a un repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro y a un fortalecimiento generalizado del dólar, dos factores que suelen presionar a la baja a los metales preciosos debido al mayor costo de oportunidad y a menores incentivos para mantener posiciones en activos sin rendimiento.

Incertidumbre crece tras retraso del reporte laboral en EE.UU.

La tensión en el sentimiento de los operadores se intensificó luego de conocerse que la Bureau of Labor Statistics decidió posponer la publicación del informe de empleo de octubre, que ahora se difundirá junto con el de noviembre. La ausencia de esta referencia clave para evaluar la salud del mercado laboral estadounidense añade un grado adicional de incertidumbre en un momento en que la economía muestra señales mixtas.

Con menos visibilidad sobre el ritmo de creación de empleo, los inversores demandan una prima de riesgo mayor, lo que aumenta la presión sobre activos sensibles a las tasas de interés, como la plata, cuyo desempeño está estrechamente ligado a la trayectoria de los rendimientos reales.

Expectativas para la reunión de diciembre: más restrictivas

Fuente: CME.

La última actualización del mercado de futuros de tasas muestra un ajuste marcado en las expectativas para la reunión de la Fed del 10 de diciembre, con un desplazamiento visible hacia escenarios de política más restrictiva.

El gráfico evidencia cómo la probabilidad de un recorte de tasas en el rango 150–175 pb se ha reducido de forma significativa en comparación con días anteriores, mientras las apuestas por mantener la tasa en 175–200 pb —e incluso la opción de 200–225 pb— ganan terreno.

Este reacomodo refleja la reacción inmediata de los operadores al endurecimiento del discurso de varios miembros del banco central y al avance reciente de los rendimientos, factores que han llevado al mercado a reconsiderar la magnitud y el calendario del ciclo de recortes. La ausencia del informe laboral de octubre también contribuye a esta mayor dispersión en expectativas, ampliando la incertidumbre sobre la trayectoria de la economía estadounidense en el corto plazo.

Análisis técnico

El precio de la plata profundizó su caída tras rechazar la zona próxima al retroceso de 61.8% de Fibonacci (52.43), desde donde inició un movimiento descendente acelerado que quebró sucesivamente los niveles del 50% (51.83) y el 38.2% (51.23). El avance vendedor se extendió hasta el 23.6% (50.48), nivel que actúa como soporte inmediato, mientras el RSI cae hacia niveles de sobreventa, reflejando la intensidad del impulso bajista.

Mientras el precio se mantenga por debajo de las medias móviles de 50 y 100 periodos y dentro de la estructura descendente, el sesgo técnico continúa negativo, con posibles extensiones hacia la franja de 50.00–49.80, y resistencias clave en 51.23 y 51.83 ante eventuales intentos de recuperación.

Fuente: xStation5.