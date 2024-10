Fuerte impulso del USDIDX presiona al NZD y AUD

Fuerte impulso del dólar presiona el mercado Forex El índice del dólar (USDIDX) cotizó el lunes en torno a los 103 puntos, alcanzando sus niveles más altos en dos meses. Este repunte responde a las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) no realizará más recortes de tasas de gran tamaño en lo que queda del año. El sólido informe de empleo y la inflación del consumidor más fuerte de lo esperado han reforzado esta perspectiva, impulsando al dólar al alza. La tendencia alcista es clara en el índice del dólar, que ha roto la resistencia clave en los 103.225 durante la jornada.

La expectativa de que la Fed mantenga un enfoque más restrictivo ha fortalecido al dólar frente a otras monedas.

Se asigna una probabilidad del 87% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en noviembre.

Los mercados ya descartan prácticamente una reducción más agresiva de 50 puntos básicos. El NZD y el AUD bajo presión En contraste, los gráficos de las divisas oceánicas reflejan la fuerte depreciación de estas monedas: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El dólar neozelandés (NZDUSD) ha caído a $0,607 , como se muestra en el gráfico.

La incertidumbre en torno a las medidas de estímulo anunciadas por China ha sido un factor clave en esta caída.

Además, la economía de Nueva Zelanda sigue mostrando signos de debilidad, con la actividad manufacturera en contracción por 19 meses consecutivos. Fuente: xStation 5 Por su parte, el dólar australiano (AUDUSD) no ha quedado exento de la presión: La moneda local se depreció a $0,670 , rompiendo una racha de dos días de ganancias.

La economía de Australia depende en gran medida de las exportaciones a China, por lo que la falta de claridad en el paquete de estímulos chinos ha afectado la confianza de los inversores.

En el plano doméstico, las actas del Banco de la Reserva de Australia (RBA) revelaron que los responsables de política monetaria discutieron posibles subidas o recortes de tasas de interés debido a la incertidumbre económica. Fuente: xStation 5

