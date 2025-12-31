Gas natural en EE. UU. cae 4% por clima templado

Los precios del gas natural en Estados Unidos retroceden cerca de 4% en la última sesión del año, un movimiento explicado principalmente por toma de ganancias tras el rebote desde los mínimos locales del 22 de diciembre. La caída se produce a pesar de un ajuste fundamental poco habitual a comienzos del mes: durante las primeras tres semanas de diciembre, los retiros de inventarios superaron los 160 mil millones de pies cúbicos (bcf), algo raro para esta época del año.



Según el último reporte de inventarios para la semana finalizada el 19 de diciembre, las reservas cayeron por debajo del promedio de cinco años por primera vez desde abril. Sin embargo, el foco del mercado se ha desplazado hacia un período de temperaturas más cálidas a finales de diciembre, que se espera se extienda al menos hasta el 13 de enero. Como resultado, los próximos tres reportes de inventarios probablemente mostrarán retiros moderados.

Aunque los pronósticos estacionales de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) no anticipan una irrupción ártica inminente, meteorólogos señalan una alta probabilidad de un frente frío después de mediados de enero. Además, con las exportaciones de gas natural licuado (GNL) en máximos históricos, la demanda agregada debería mantenerse sólida. Firmas de análisis en EE. UU. prevén precios estables o levemente a la baja en los próximos 7–10 días, seguidos de una posible recuperación en un horizonte de 30 a 45 días. Cabe destacar que la curva de futuros permanece en fuerte backwardation hasta abril.

Los modelos meteorológicos actuales indican que las temperaturas se mantendrán por encima de los niveles estacionales durante las próximas dos semanas.

Análisis técnico

El precio registra hoy un retroceso significativo que, junto con la vela de la sesión previa, sugiere la formación de un patrón de “estrella fugaz”. Un cierre en estos niveles deprimidos podría indicar el fin del rally correctivo reciente dentro de una tendencia bajista más amplia. En ese escenario, el mercado podría buscar probar soportes clave en torno a las medias móviles de 100 y 200 días, cerca de USD 3.60 por MMBtu.