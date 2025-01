Gas natural sube un 4% por la alta demanda relacionada con las bajas temperaturas

Las bajas temperaturas en Estados Unidos han provocado un fuerte aumento en la demanda de gas en el país. Hoy miércoles, la demanda promedio de gas se estima en 124,2 bcfd, lo que representa un aumento del 18,6 % en comparación con el año pasado. Por otro lado, la producción se sitúa en 100,7 bcfd, siendo un 6,7 % menor interanual. Un poco más alto se ubica el nivel de exportaciones a México, mientras que las exportaciones de GNL son más bajas. También vale la pena mencionar el informe de la EIA sobre las reservas de gas. Las reservas de gas cayeron en 40 bcf, frente a una expectativa de disminución de 39 bcf, después de una caída previa de 116 bcf. El promedio de cinco años apuntaba a una reducción de las reservas de 93 bcf. La publicación de hoy está relacionada con el día libre de mañana en Estados Unidos, debido al funeral del expresidente Jimmy Carter. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Actualmente, las bajas temperaturas no solo provocan una mayor demanda, sino que también reducen la producción. En temperaturas extremadamente bajas, a menudo se producen fallos en la infraestructura o en los oleoductos. Las previsiones meteorológicas para los próximos 6-10 días apuntan a la persistencia de temperaturas más bajas de lo normal. Teóricamente, con el nivel actual de consumo, la reducción de las reservas para esta semana, que se publicará la próxima semana, podría oscilar entre 200 y 300 bcf. Źródło: Bloomberg Finance LP Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El precio hoy ha probado el nivel de 3,6 USD/MMBTU, después de que a finales del año pasado se rompiera el nivel de 4,0 USD/MMBTU. Actualmente, el precio ha reaccionado a la resistencia asociada con el retroceso de 23,6 %, pero al mismo tiempo se encuentra por encima de la zona de demanda determinada por las medias móviles de 14 y 50 periodos.

