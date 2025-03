Gobernador del Banco de Canadá Macklem: Las tensiones comerciales limitan las opciones de recorte de tasas

En un reciente discurso en Calgary, el gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, advirtió que los riesgos inflacionarios derivados de la disputa comercial entre EE.UU. y Canadá están restringiendo la capacidad del banco central para reducir las tasas de interés y estimular el crecimiento. Puntos clave: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Desafío económico dual: Las tensiones comerciales están ralentizando el crecimiento económico mientras añaden presión inflacionaria.

A pesar de los desafíos, Macklem reafirmó el compromiso del Banco con su objetivo de inflación del 2%. Opciones limitadas: "Cuanto mayor sea el impacto inflacionario, menor será el margen de maniobra de la política monetaria para apoyar la economía." Macklem destacó preocupaciones específicas sobre las economías regionales de Canadá, incluyendo el sector energético de Alberta, la industria agrícola de las Praderas, y los sectores de acero y aluminio en Ontario y Quebec. El gobernador señaló que la incertidumbre ya está causando daño económico, con una disminución en la confianza del consumidor, retraso en las inversiones empresariales y un aumento en las expectativas inflacionarias. Su mensaje indica que el Banco de Canadá priorizará la estabilidad de precios ante la incertidumbre comercial, en lugar de aplicar recortes agresivos de tasas para estimular el crecimiento. El dólar canadiense ha revertido su caída hoy. Actualmente se encuentra operando entre sus medias móviles de 100 y 50 días. Fuente: xStation Fuente: xStation 5

