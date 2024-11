Goolsbee de la Fed señala que la política de la Reserva Federal sigue siendo restrictiva, pero no se prevé un retorno a los niveles de tasas de interés previos a la pandemia💵

Austan Goolsbee, presidente de la Reserva Federal de Chicago, comentó hoy la política de tasas de interés y la economía de la Reserva Federal para CNBC. Estos son los puntos destacados de sus comentarios. Goolsbee de la Reserva Federal Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil No creo que las tasas vuelvan a donde estaban antes de la pandemia. Todavía me siento bien con un camino de 12 a 18 meses hacia la tasa de interés neutral.

Es posible que las tasas a largo plazo estén aumentando porque se espera que el crecimiento sea mayor, o porque los mercados piensan que la Reserva Federal podría desacelerar sus recortes de tasas.

La Reserva Federal tiene que averiguar por qué está aumentando el interés a 10 años y vigilar las tasas a largo plazo.

He visto movimientos anteriores al alza en los precios de las importaciones que fueron solo un bache en el camino.

Lo que le importa a la Reserva Federal son los nuevos meses de datos de inflación que están llegando, la Reserva Federal debe llegar al 2%.

Es probable que las tasas deban caer durante el próximo año. La Reserva Federal no va a mover los objetivos de inflación.

El PCE básico sigue siendo demasiado alto. La política no tiene nada que ver con el resultado de las elecciones, sino con la condición de la economía. Si hay desacuerdo sobre la tasa neutral, tiene sentido comenzar a desacelerar el ritmo de los recortes de tasas.

Mientras la inflación siga bajando, las tasas serán mucho más bajas que ahora.

Es difícil conciliar los recientes datos débiles sobre empleos, dados los impactos de la tormenta.

La historia básica de la economía sigue siendo la caída de la inflación y el enfriamiento del mercado laboral hasta alcanzar el pleno empleo. La política actual de la Reserva Federal sigue siendo restrictiva.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "