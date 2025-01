Goolsbee: La economía está en pleno empleo y la Fed prevé tasas más bajas si las condiciones se mantienen

El miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, Austan Dean Goolsbee, comentó hoy sobre la economía de EE. UU., la inflación y el impacto de los aranceles. Aquí está lo destacado de sus declaraciones: Fed Goolsbee La tasa de inflación durante los últimos seis meses fue 1.9% , y es incorrecto decir que no estamos avanzando en la lucha contra la inflación.

, y es incorrecto decir que no estamos avanzando en la lucha contra la inflación. El crecimiento actual de los salarios es consistente con una inflación del 2% al considerar la productividad.

al considerar la productividad. El mercado laboral parece estable en pleno empleo, y el informe reciente de empleos no muestra signos de sobrecalentamiento.

Las partes de la economía sensibles a los intereses muestran impacto de moderación, aunque esto se ve compensado por factores como la confianza empresarial.

La productividad es muy ruidosa como serie de datos, pero es muy importante observarla; determinará si hay sobrecalentamiento o no.

El aumento en las tasas a largo plazo no se explica por las expectativas de inflación. Esto sería preocupante si las tasas largas comenzaran a subir debido a expectativas de inflación.

Dentro de 12 a 18 meses, las tasas serían un poco más bajas si se cumplen las condiciones actuales.

Si las condiciones son estables y no hay un repunte de la inflación, con pleno empleo, las tasas deberían bajar.

La Reserva Federal debe considerar temas como los aranceles y las respuestas de otras naciones que impactan los precios.

La cuestión sería determinar si los aranceles son un impacto único en los precios o uno persistente.

El actual número de inflación anual alta refleja en gran medida el repunte de principios del año pasado; es incorrecto decir que no ha habido avances recientes.

Parte del aumento en las tasas largas se debe a un ritmo más lento de recortes de tasas por parte de la Fed de lo esperado. EUR/USD (intervalo M15) El par EUR/USD ha bajado un 0.3% hoy, intentando recuperarse de algunas de sus pérdidas anteriores tras las declaraciones del funcionario de la Reserva Federal Austan Goolsbee. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "