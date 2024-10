Gráfico del día - ALGODÓN (19.09.2024)

Los futuros del algodón en ICE (COTTON) rebotaron de $70 a casi $72 después de una fuerte liquidación ayer, ya que los meteorólogos estadounidenses están observando una nueva tormenta potencial que se está formando en el Mar Caribe. Por ahora, las inundaciones y las fuertes lluvias afectaron el suministro de los importantes estados algodoneros como Mississippi y Oklahoma, lo que potencialmente conducirá a otro recorte de producción en el informe WASDE del USDA de octubre. Por ahora, la temporada de huracanes del Atlántico avanza más allá de su punto medio, sin un número excepcional de tormentas (7 hasta ahora), sin embargo, los huracanes están por encima de la media (4 hasta ahora). Sin embargo, los analistas meteorológicos han centrado su atención en el Golfo de México, donde un área de baja presión "podría formarse a finales de este fin de semana o principios de la próxima semana", según el Centro Nacional de Huracanes.

Las condiciones actuales sugieren que es posible un desarrollo lento del sistema hasta mediados de la próxima semana. La advertencia del NHC fue apoyada por la Universidad de Miami, sugiriendo que posiblemente se esté formando otra tormenta en el Caribe occidental, llamada "Helene". Según los últimos pronósticos, la tormenta tropical Gordon se desplazó por el Atlántico, lejos de tierra estadounidense, pero incluso Gordon puede regenerarse fácilmente, incluso en los próximos días. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil En medio de la temporada de huracanes estadounidense, que aún está abierta, los operadores pueden esperar una mayor actividad algodonera, todavía dominada por posiciones cortas netas de Managed Money (según el último informe de CoT). Las lluvias e inundaciones en estados como Oklahoma, Mississippi y Luisiana durante la temporada de cosecha de algodón, con la mejora de las condiciones de la demanda mundial, pueden llevar a coberturas cortas, lo que respalda la tendencia. Sin embargo, una caída por debajo de los 70 dólares por fardo puede sugerir que las apuestas del mercado siguen siendo bajistas, ignorando los fundamentos. Fuente: Centro Nacional de Huracanes, Fuente: NOAA Fuente: xStation5.

