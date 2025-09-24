Gráfico del día: AUD/JPY (24.09.2025)

El AUD/JPY repunta con fuerza un 0,7%, con el yen cediendo más terreno frente al dólar australiano que frente a cualquier otra divisa del G10. La apreciación dinámica del par está siendo impulsada por datos favorables en ambas economías, en particular por un aumento de la inflación mensual en Australia que limita las expectativas de nuevos recortes monetarios en el país.

El AUD/USD rebota desde la parte baja de un canal alcista bien definido. Las alzas de hoy borran la reciente corrección que había alejado al par de sus máximos anuales.

Fuente: xStation5

¿Qué está dando forma al AUD/JPY hoy?

El índice de precios al consumidor de Australia subió un 3,0% en agosto interanual, frente al 2,8% de julio y ligeramente por encima de las previsiones. El incremento se debió en parte a efectos de base, pero puso de relieve presiones persistentes, especialmente en servicios como restauración, comida para llevar y servicios audiovisuales. La inflación subyacente mostró señales mixtas: la media recortada descendió a 2,6%, mientras que la medida que excluye componentes volátiles escaló al 3,4%. Los costes de la vivienda también repuntaron, lo que sugiere riesgos al alza para la inflación del tercer trimestre tras meses de moderación.

Tras la sorpresa inflacionaria, los mercados ajustaron rápidamente sus expectativas de tipos. Los principales bancos e instituciones financieras abandonaron las previsiones de un recorte en noviembre. La probabilidad de una reducción cayó al 50% desde casi el 70% previo al dato, y los inversores ahora esperan que los tipos se mantengan en 3,6% al menos hasta mayo de 2026. Los analistas señalan al mercado laboral como variable clave para la dirección de la política monetaria, aunque su volatilidad hace menos probable un recorte a corto plazo. El RBA sigue enfatizando el IPC trimestral como su principal referencia.