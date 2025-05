Gráfico del Día – AUD/USD (20.05.2025)

El dólar australiano se debilitó frente al dólar estadounidense, con una caída del 0,5% en el par AUD/USD hasta 0,6428, tras la decisión del Banco de la Reserva de Australia (RBA) de recortar su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos, situándola en 3,85%. Esta es la segunda reducción en lo que va del año, y lleva los tipos a su nivel más bajo en dos años. Perspectiva Dovish del RBA Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El RBA justificó su decisión citando una menor presión inflacionaria y una creciente preocupación por el panorama económico global. La gobernadora Michele Bullock describió el recorte como “una medida proactiva basada en la confianza”, y dejó abierta la posibilidad de nuevos estímulos. El mercado descuenta actualmente aproximadamente 85 puntos básicos de recortes adicionales hacia fin de año, lo que podría llevar los tipos a un rango de entre 3,10% y 3,35%. Previsiones Económicas y Riesgos Comerciales En sus proyecciones actualizadas, el RBA revisó a la baja su previsión de crecimiento del PIB para 2025, de 2,4% a 2,1%, y anticipa una tasa de desempleo ligeramente superior. La inflación subyacente se ha moderado hasta un mínimo de tres años del 2,9%, regresando al rango objetivo del 2%-3%, tras haber alcanzado un máximo del 6,8% a finales de 2022. El banco central destacó además las tensiones comerciales globales como un riesgo clave a la baja, advirtiendo que "una escalada en los conflictos comerciales globales representa un riesgo importante para la economía". La caída del dólar australiano revirtió parcialmente las ganancias del 0,8% registradas en la sesión anterior, cuando el dólar estadounidense se debilitó tras la rebaja de la calificación crediticia de EE. UU. por parte de Moody’s, de Aaa a Aa1. AUD/USD (Gráfico Diario) AUD/USD cotiza por encima de una media móvil exponencial clave (EMA). Los compradores probablemente intenten retestear el máximo previo cercano a 0,65, mientras que los vendedores buscarán romper por debajo de la EMA de 100 días. El RSI muestra una divergencia bajista, con máximos descendentes, mientras que el MACD también mantiene una tendencia descendente y se encuentra en una zona de compresión.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "