Grafico del día: AUDJPY (04.08.2025)

El índice de inflación de julio de 2025 del Instituto de Melbourne aumentó un 0,9 % intermensual, el mayor incremento desde diciembre de 2023. Este fuerte repunte, tras un modesto aumento del 0,1 % en junio, ha generado inquietudes sobre las futuras decisiones de política monetaria del Banco de Reserva de Australia (RBA), especialmente ante la persistente incertidumbre en torno a la cadena de suministro y la demanda de los consumidores. Pese al incremento de julio, la inflación general, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Australia, correspondiente al trimestre que finalizó en junio de 2025, aumentó solo un 0,7 % trimestral y un 2,1 % interanual, alcanzando su nivel más bajo desde marzo de 2021. Tanto la inflación subyacente como la inflación promedio se encuentran ahora cerca del límite inferior del rango objetivo del RBA del 2 % al 3 %. La inflación en los servicios también se encuentra en su nivel más bajo desde junio de 2022, con un 3,3 % interanual. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El RBA ha advertido que, si bien se espera que la inflación subyacente disminuya gradualmente, esta podría aumentar temporalmente hasta el límite superior de su rango objetivo hacia finales de 2025 y durante 2026, principalmente debido al retiro programado de los subsidios energéticos para hogares y al aumento de riesgos externos, como una posible reactivación de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Ante las cifras más altas de lo esperado provenientes de Melbourne, se ha intensificado la especulación del mercado sobre una posible desaceleración en el ritmo de los recortes de tasas de interés del RBA, lo que ha respaldado la fortaleza del dólar australiano (AUD) en el mercado de divisas. Sin embargo, el mercado de swaps no refleja este cambio de perspectiva, por lo que los movimientos visibles podrían ser solo temporales. Mapa de calor que muestra la volatilidad en el mercado de divisas hoy. El dólar australiano (AUD) se está fortaleciendo frente a todas las principales monedas locales. Fuente: xStation. El par AUD/JPY está registrando un fuerte repunte hoy tras haber puesto a prueba la semana pasada la media móvil exponencial de 200 días (línea dorada en el gráfico), que constituye un punto de control clave para definir la tendencia alcista de largo plazo. Esta zona sigue siendo actualmente el soporte técnico más relevante en el gráfico. No obstante, los máximos locales del 1 y 31 de agosto, en torno a los 97 yenes por dólar australiano, continúan representando una resistencia importante.

Fuente: xStation

