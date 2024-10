Grafico del día: Bitcoin (23.10.2024)

Bitcoin está perdiendo impulso alcista a mitad de semana y cayendo por debajo de la zona de 67.000 dólares. A pesar de las elevadas entradas netas observadas en los últimos días, la tendencia ha comenzado a revertirse en una zona de resistencia clave que históricamente ha respaldado la tendencia bajista general de la criptomoneda. Las caídas que estamos viendo actualmente están invirtiendo la tendencia anteriormente mencionada dictada por los ETF, ya que ayer se produjo la primera salida neta de fondos desde principios de octubre de este año. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La mejora del sentimiento en torno al mercado de las criptomonedas ha generado un aumento del interés en el mercado de opciones. Los operadores de opciones están aumentando las apuestas de que Bitcoin alcanzará un récord de 80.000 dólares a finales de noviembre, independientemente de quién gane las elecciones presidenciales de Estados Unidos. También hay mucho interés en el precio de ejercicio de 70.000 dólares. Fuente: Bloomberg Financial LP Por otro lado, en el corto plazo, los operadores están comprando opciones de compra cercanas a 68 000 y opciones de venta cercanas a 66 000; en otras palabras, muchos todavía se están posicionando y reposicionando para una ruptura desde cualquiera de los extremos de este rango de precios. Los datos de ayer sugieren la primera salida neta de fondos desde la primera quincena de octubre de este año. Fuente: Investigación XTB Fuente: xStation 5 Como mencionamos anteriormente, Bitcoin rompió la zona del límite superior del canal de tendencia bajista, que ha definido la tendencia bajista general desde marzo de este año, con un fondo. A corto plazo, es esta zona (la zona amarilla del gráfico) la que podría ser un importante punto de control de la oferta. Por otro lado, sin embargo, la EMA de 50 días (curva azul en el gráfico) puede convertirse en soporte local. Fuente: xStation

