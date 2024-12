Gráfico del día: CHN.cash (09.12.2024)

Las acciones chinas y el yuan subieron dinámicamente en la última hora de negociación, ya que los principales líderes del país prometieron flexibilizar la política monetaria y dijeron que tomarían medidas para impulsar el consumo interno. El Politburó, compuesto por 24 altos funcionarios del gobernante Partido Comunista y dirigido por el presidente Xi Jinping, anunció que adoptará una estrategia "moderadamente laxa" para llevar a cabo la política monetaria (no vista desde 2011) el próximo año. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil ¿En qué consistirán exactamente los cambios? Estos son los principales puntos mencionados por el Politburó: - La política fiscal será más proactiva el próximo año - Un cambio en la postura de la política monetaria por primera vez desde 2021. - La política fiscal será más proactiva - Fuerte aumento del consumo - Estabilización de los mercados inmobiliario y bursátil El cambio histórico hará que las condiciones monetarias adquieran el carácter visto por última vez durante la crisis financiera mundial de 2008-2009. Fuente: Bloomberg Financial LP Las acciones europeas con exposición a China podrían experimentar un gran aumento de la volatilidad el lunes. Entre ellas se encuentran BHP, Rio Tinto, Anglo American, LVMH, L'Oreal, Kering, Richemont y Hermes, Mercedes, BMW, Volkswagen y Porsche, Prudential, HSBC y Standard Chartered. El índice CHN.cash ya está subiendo más del 4% y ha alcanzado niveles no vistos desde noviembre de este año. Fuente: xStation

