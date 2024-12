Gráfico del día - CHN.cash (13.12.2024)

Las acciones chinas enfrentan una presión creciente, ya que las últimas promesas económicas de Pekín no cumplen con las expectativas del mercado, mientras que la amenaza de nuevas tensiones comerciales con Estados Unidos ensombrece las perspectivas para 2025. El cambio de política hacia un crecimiento impulsado por el consumo y una postura monetaria más laxa aún no ha convencido a los inversores, y los rendimientos de los bonos alcanzaron mínimos históricos en medio de persistentes preocupaciones por la deflación. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Estadísticas clave del mercado: Los rendimientos de los bonos chinos a 10 años alcanzaron un mínimo histórico del 1,77%, una caída de 5 puntos básicos

Se espera que el yuan se debilite a 7,37-7,50 por dólar en 2025

Se proyecta que el objetivo de déficit fiscal se amplíe al 4-4,5% del PIB El CHN.cash cayó a medida que los mercados digerían el resultado de la Conferencia Central de Trabajo Económico (CEWC) de China, que priorizó el crecimiento del consumo pero no llegó a ofrecer el paquete de estímulo agresivo que muchos inversores esperaban. Aunque los funcionarios se comprometieron a impulsar la demanda interna y señalaron un mayor gasto público, la falta de medidas concretas ha dejado a los mercados cuestionando el compromiso de Beijing con una reforma significativa. Rendimiento de los bonos a 10 años. Fuente: Bloomberg Cambio de política frente a la realidad del mercado Los mercados de bonos están pintando un panorama particularmente preocupante, con el rendimiento de referencia a 10 años cayendo por debajo del 1,8% por primera vez en la historia. Esta persistente disminución de los rendimientos, a pesar de las promesas de un mayor gasto fiscal, sugiere preocupaciones profundas sobre la trayectoria de crecimiento de China y los riesgos de deflación. El énfasis de la conferencia en "elevar vigorosamente el consumo" marca solo la segunda vez en una década que la demanda interna ha tenido máxima prioridad, lo que refleja una creciente conciencia de los desequilibrios estructurales de la economía. Sin embargo, los analistas siguen escépticos sobre la implementación, y Macquarie Group señala que el estímulo directo al consumidor parece poco probable. Tensiones comerciales y estrategia monetaria De cara al futuro, el espectro de renovadas tensiones comerciales en Estados Unidos se cierne sobre los activos chinos. Los informes indican que Pekín podría permitir que el yuan se debilite en 2025 como protección contra los posibles aranceles de la era Trump, incluido un arancel universal del 10% y un impuesto del 60% sobre las importaciones chinas. Los estrategas cambiarios proyectan que el yuan podría depreciarse a 7,37-7,50 por dólar, lo que representa un cambio significativo en la tradicionalmente estricta gestión del tipo de cambio de China. CHN.cash (intervalo D1) El índice HSCEI, representado por CHN.cash, se negocia entre los niveles de retroceso de Fibonacci del 23,6% y el 38,2%. La media móvil simple (SMA) de 50 días está posicionada para actuar como soporte o resistencia dependiendo de la dirección de la acción futura del precio. Para los bajistas, el objetivo clave es un movimiento hacia los mínimos de finales de noviembre, seguido de una posible nueva prueba de la media móvil simple (SMA) de 200 días en 6.485. Los alcistas, por otro lado, intentarán superar el nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2 % y apuntar a los máximos de principios de diciembre. El RSI se está consolidando en la zona neutral, lo que indica una falta de impulso fuerte, mientras que el MACD se está ajustando, lo que indica un potencial de ruptura en cualquier dirección. Estos indicadores técnicos sugieren un momento crucial para el índice.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "