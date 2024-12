Gráfico del día - EURUSD (05.12.2024)

Los datos más débiles de Europa nos hacen reflexionar sobre la apreciación del eurodólar de hoy, que se beneficia más del sentimiento positivo del mercado y de un dólar ligeramente más débil que de los datos económicos duros; el EURUSD sube un 0,15% hoy; los rendimientos de los bonos estadounidenses suben ligeramente en 2,5 puntos básicos, por encima del 4,2%. Sin embargo, la volatilidad en el par puede acelerarse hoy antes del mediodía y alrededor de las 14:30 horas, cuando el mercado evaluará los datos de la eurozona y de los EE. UU. El sentimiento en torno al EURUSD se vio respaldado hoy por un aumento inesperado y mayor de lo previsto en los pedidos industriales de las fábricas alemanas, que en noviembre aumentaron a una tasa anual del 5,7% frente al 1,8% interanual esperado. Sin embargo, en términos mensuales, todavía vemos una caída del -1,5%, pero se esperaba un -2% más profundo. Por otra parte, la producción industrial francesa cayó un -0,1% en noviembre, aunque se esperaba un repunte del 0,3%, tras una caída del -0,9% anterior. Los PMI de la construcción también tuvieron un mal desempeño, con la lectura de Alemania indicando 38 frente a 42 anteriormente.

Si los datos de EE. UU. no tienen un desempeño muy sólido, frente a Europa, y la brecha se reduce, aunque sea levemente, sería posible un repunte por encima de 1,06 y una nueva prueba de sentimiento. Sin embargo, las declaraciones de Powell ayer sugieren que la Fed no tendrá prisa por recortar las tasas en 2025, mientras que el BCE está en la posición opuesta; y según declaraciones recientes de funcionarios del BCE, las tasas en Europa podrían caer por debajo del nivel neutral. Como resultado, puede ser difícil cambiar la tendencia en el EURUSD, y es probable que la diferencia entre los rendimientos estadounidenses y europeos en 2025 hable en contra del eurodólar. EURUSD (intervalo D1) Los inversores estaban esperando los datos de ventas minoristas de la Eurozona, que se espera que caigan un -0,3% intermensual frente al crecimiento del 0,5% anterior; en términos anuales, aumentaron un 1,7% frente al 2,9% de septiembre. La volatilidad en el par también puede aumentar alrededor de las 2:30 pm, cuando conoceremos las solicitudes de prestaciones en EE. UU. y la balanza comercial. Si observamos el gráfico EURUSD, vemos que después de la ruptura del mínimo, el par está probando el rango inferior del canal de precios descendente; en el marco de un patrón de corrección 1:1. El repunte de los últimos días se produjo con un volumen relativamente bajo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "