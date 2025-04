Gráfico del día: EURUSD (17.04.2025)

El EURUSD ha moderado nuevamente su tendencia alcista tras el reciente repunte, mientras los mercados esperan la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) que se conocerá hoy. Se anticipa ampliamente un recorte de tasas, y el contexto económico general apunta hacia una flexibilización monetaria adicional. Sin embargo, no hay señales claras de una corrección a corto plazo, y el potencial de una recuperación económica en el continente podría seguir impulsando la apreciación del euro. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5 La Fed se mantiene al margen, el BCE avanza El año 2025 marca el fin definitivo de la sincronización global en la política monetaria, que en los últimos años se movía al unísono para combatir la inflación post-COVID. El contraste entre el BCE y la Reserva Federal es un claro ejemplo. En sus últimas declaraciones, los funcionarios de la Fed señalaron que se atraviesa un “período difícil” para la política monetaria, con riesgos duales para su mandato: presiones inflacionarias y estancamiento económico, ambos vinculados a la política comercial de Donald Trump. Mientras tanto, los datos de actividad débiles en la Eurozona y la presión inflacionaria casi nula —incluyendo un descenso récord en los precios de la energía en Alemania— sugieren que el BCE podría no permitirse una postura excesivamente cautelosa. El mercado de bonos europeo indica claramente una expectativa de retorno de las tasas de interés de la Eurozona por debajo del 2 % (ver rendimiento de los bonos alemanes a 2 años, línea gris superior). Fuente: xStation5 ¿Europa se encamina hacia una recuperación? La nueva era del proteccionismo ha llevado a una fuerte revisión a la baja de las previsiones de crecimiento global. Sin embargo, la presión ejercida por Donald Trump podría, en última instancia, jugar a favor de Europa. La competitividad de la Unión Europea —actualmente en entredicho— podría mejorar si una política monetaria más laxa abre el camino a inversiones estratégicas y a una expansión fiscal deliberada en Alemania. Un resurgimiento de la ambición económica genuina, combinado con la estabilidad institucional y la previsibilidad europeas, podría fomentar un flujo sostenido de capital hacia el continente, apoyando al euro en un momento en que la confianza en el dólar estadounidense disminuye. Lo que aún permanece incierto es el alcance final de los aranceles entre la UE y EE.UU., y si las medidas de estímulo al crecimiento serán suficientes para compensar las pérdidas potenciales de PIB causadas por las barreras comerciales. Proyecciones de crecimiento del PIB en la Eurozona antes (naranja) y después (azul) del Día de la Liberación. Fuente: Bloomberg Economics

