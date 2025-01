Gráfico del día - EURUSD (20.01.2025)

El par EURUSD sube hoy un 0,45%, alcanzando los 1,03230, apoyado tanto por la fortaleza del euro como por el debilitamiento del dólar. Hoy a las 15:00 horas (GMT -3) tendrá lugar la investidura de Donald Trump como 47º presidente de los Estados Unidos. Más temprano en el día, antes de la investidura, el dólar es una de las monedas más débiles entre las del G10. El índice del dólar baja un 0,30% hasta 108,8000, mientras que el EURUSD cotiza un 0,45% más alto, impulsado por la fortaleza del euro en el lado opuesto. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La caída del dólar podría deberse a las especulaciones sobre un posible retraso de los aranceles por parte de Trump. Sin embargo, si Trump anuncia aranceles en los primeros días de su presidencia, el dólar podría recuperar rápidamente sus pérdidas y seguir apreciándose. Las especulaciones sobre un retraso en la aplicación de aranceles también se ven alimentadas por el hecho de que la atención reciente de Donald Trump se ha centrado en el mercado de criptomonedas. Tras los acontecimientos del fin de semana, Trump ha anunciado nuevas decisiones que se tomarán a principios de esta semana. El EURUSD está rebotando en un nivel de soporte clave por debajo de 1,0200 y continúa moviéndose hacia arriba. Desde una perspectiva técnica, el rango más crítico del movimiento actual puede ser los siguientes niveles de resistencia por debajo de 1,03500 y 1,04900. Sin embargo, el factor más importante serán las decisiones iniciales de Donald Trump esta semana. Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "