Gráfico del día - HK.cash (02.10.2024)

El índice Hang Seng ha experimentado un espectacular aumento hoy, subiendo un 8% hasta alcanzar un máximo de 22 meses de 22.450. Esto marca el sexto día consecutivo de ganancias, impulsado por las recientes medidas de estímulo de China y el optimismo sobre un mayor apoyo económico. El beneficion de 1.268 puntos del índice es el mayor salto en un solo día desde noviembre de 2022, y el índice de referencia ha subido un 23% en los últimos seis días de negociación. La resistencia del Hang Seng se produce a pesar de los datos económicos mixtos y las preocupaciones constantes sobre el sector inmobiliario de China. Este repunte ha sido impulsado principalmente por la última ronda de medidas de estímulo de Pekín, que representan el paquete de apoyo económico más significativo desde los primeros días de la pandemia de COVID-19. El Banco Popular de China (PBOC) ha tomado medidas agresivas para impulsar la economía y estabilizar los mercados financieros. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los componentes clave del paquete de estímulo incluyen: Recortes de tasas de interés: El Banco Popular de China redujo la tasa de recompra inversa del 1,7% al 1,5%. Reducción del coeficiente de reservas obligatorias (RRR): Un recorte del 0,5% en el RRR, inyectando efectivamente 1 billón de RMB (142 mil millones de dólares) en el sistema bancario. Apoyo al mercado de valores: Un fondo sin precedentes de 800 mil millones de RMB para los mercados de capital, incluidos fondos para prestar a empresas para recompras de acciones y a instituciones financieras no bancarias para comprar acciones chinas. Medidas del mercado inmobiliario: Las tasas hipotecarias para préstamos para viviendas existentes se han reducido en aproximadamente 0,5 puntos porcentuales, y el requisito de pago inicial mínimo a nivel nacional para segundas viviendas se ha reducido del 25% al ​​15%. Estímulo fiscal: El Politburó de China ha anunciado planes para aumentar el gasto fiscal, aunque todavía no se han publicado los detalles. La resistencia del Hang Seng se produce a pesar de los datos económicos mixtos y las preocupaciones actuales sobre el sector inmobiliario de China. Este repunte ha sido impulsado principalmente por la última ronda de medidas de estímulo de Pekín, que incluyen recortes de las tasas de interés, menores requisitos de reserva bancaria y reglas relajadas para los compradores de viviendas en las principales ciudades. Según datos de Bloomberg, las acciones de Hong Kong han recuperado más de 770 mil millones de dólares en valor de mercado. Las acciones tecnológicas han liderado la subida, con Meituan subiendo un 14%, JD.com subiendo un 12% y Baidu subiendo un 11%. Los promotores inmobiliarios también han experimentado beneficios significativos, con Longfor subiendo un 26% y China Resources Land subiendo un 10,1%. El sector de vehículos eléctricos también ha tenido un buen desempeño, con Li Auto avanzando un 11,9% y BYD subiendo un 7,1%. El sólido volumen de negocios de medio día de 235.400 millones de dólares de Hong Kong indica una fuerte participación de los inversores, con muchos operadores apresurándose a comprar acciones por miedo a perderse el repunte. Este sentimiento de "FOMO" ha sido un factor clave del reciente repunte, aunque algunos analistas advierten que la euforia actual puede no ser sostenible a largo plazo. El panorama complejo del mercado se ve agravado por la divergencia entre Hong Kong y otros mercados asiáticos. Mientras que las acciones de Hong Kong subieron, otros mercados asiáticos cotizaron a la baja en medio de las crecientes tensiones en Oriente Medio. El índice Nikkei 225 de Japón perdió un 1,5% y el índice Kospi de Corea del Sur se debilitó un 0,4%, lo que pone de relieve la naturaleza única del repunte de Hong Kong. Para los traders e inversores, los factores clave a tener en cuenta en los próximos días incluyen: La eficacia de las medidas de estímulo de China para impulsar el crecimiento económico real.

Un mayor apoyo político, en particular medidas fiscales para impulsar el consumo.

La evolución del sector inmobiliario, que sigue siendo una preocupación clave para la economía china.

Los factores globales, incluidas las tensiones geopolíticas y las medidas de los principales bancos centrales.

Los datos económicos publicados esta semana de China, incluidos el PMI de servicios y las cifras comerciales. Es probable que los precios del índice Hang Seng sigan siendo sensibles a estos acontecimientos, así como a cualquier cambio en las expectativas políticas chinas. El movimiento reciente del índice lo ha llevado a territorio de mercado alcista, definido como un aumento del 20% desde los mínimos recientes. Sin embargo, la tendencia general sigue siendo incierta, respaldada por las medidas políticas pero desafiada por las debilidades económicas subyacentes. Si bien existe potencial para mayores beneficios, los analistas sugieren que el mercado puede experimentar una mayor volatilidad en las próximas semanas a medida que los inversores digieren el impacto de los recientes cambios de política y esperan datos económicos adicionales. La sostenibilidad de esta tendencia alcista dependerá en gran medida de si las medidas de estímulo pueden traducirse en mejoras tangibles en los fundamentos económicos de China. Índice Hang Seng (intervalo D1) HK.cash se está acercando al nivel de retroceso de Fibonacci del 50%, que anteriormente actuó como una fuerte resistencia y provocó importantes reversiones de tendencia. El RSI se está acercando a una línea de tendencia alcista que comenzó en agosto de 2023, mientras que el MACD ha caído a niveles vistos por última vez a mediados de 2015. Ambos osciladores están señalando condiciones de sobreventa. El nivel clave para los alcistas es 22,845; Si no se logra superar esta resistencia, los bajistas podrían tener el impulso necesario para apuntar al retroceso de Fibonacci del 61,8 % en 20.891. Para que haya más movimiento, será crucial monitorear los flujos de los fondos de cobertura para evaluar el posicionamiento en el mercado. Fuente: xStation

