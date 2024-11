Gráfico del día: Índice del dólar (25.11.2024)

El inicio de una nueva semana de operaciones en el mercado de divisas pone fin a la ola alcista que ha impulsado al dólar estadounidense durante los últimos 2 meses. Las operaciones en el índice del dólar (USDIDX) y en los pares de divisas individuales vinculados al dólar comenzaron con un gap bajista a la baja, desencadenado por la noticia del fin de semana de que Donald Trump había elegido a Scott Bessent para dirigir el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En su primera entrevista después de su elección, Bessent dijo que su prioridad sería implementar las diversas promesas de Trump sobre recortes de impuestos, la introducción de aranceles y recortes de gastos también serían un foco, al igual que el mantenimiento del estatus del dólar como moneda de reserva mundial. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El mercado está centrando su atención hoy principalmente en los recortes de impuestos. Se espera que Bessent, que es visto como un experto en los mercados, ya que él mismo es un administrador de fondos en Key Square Group, defienda un menor gasto y aranceles más graduales, según los comentaristas políticos, lo que teóricamente aliviaría las preocupaciones anteriores que exacerban las presiones inflacionarias. Una presión más baja significa pronósticos más bajos de recortes lentos de las tasas de interés, lo que provocó caídas en la moneda de reserva mundial hoy. El dólar estadounidense frente a una canasta de otras monedas ha superado el extremo superior del rango de negociación observado desde 2022 y, a pesar de la caída cercana al 0,5% de hoy, se mantiene en sus niveles más altos desde octubre de 2023. Fuente: xStation

