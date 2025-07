Gráfico del día - Índice del Dólar estadounidense (30.06.2025)

El dólar estadounidense se mantiene cerca de mínimos plurianuales, poniendo a prueba niveles clave de soporte en torno a 97,000 .

. Los datos débiles sobre ingresos personales y gasto de los consumidores, junto con la expiración de la suspensión arancelaria, están intensificando la presión.

Los inversores esperan los datos del mercado laboral, comentarios de la Reserva Federal, y novedades en comercio y deuda como posibles factores de dirección.

El proyecto de ley propuesto por Trump (OBBBA) podría aumentar el déficit en 3 a 4 billones de dólares, lo que probablemente impulsaría alzas en los rendimientos de los bonos y en el dólar. El dólar cerró la semana pasada bajo presión, cayendo a niveles no vistos desde febrero de 2022, tras datos más débiles de ingresos y gasto de los estadounidenses que debilitaron la confianza en la situación del consumidor. El índice DXY está ahora probando un soporte técnico en el rango de 97,0–96,0; una ruptura podría desencadenar nuevas caídas, mientras que mantener este nivel podría provocar un repunte de corto plazo. Los inversores siguen de cerca los próximos datos macroeconómicos (mercado laboral, comentarios de la Fed, negociaciones comerciales) y la inminente votación del proyecto fiscal. Señales potencialmente restrictivas por parte de la Fed podrían respaldar al dólar. Mientras tanto, el Senado de EE. UU. trabaja en el amplio proyecto legislativo de Trump —la "One Big Beautiful Bill"— que amplía la reforma fiscal de 2017, modifica las normas sobre horas extra y propinas, y limita los programas sociales, con un posible aumento del déficit de entre 3,3 y 4 billones de dólares en una década, según los análisis. Donald Trump presiona al Senado para aprobar el proyecto antes del 4 de julio. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El dólar se encuentra en una encrucijada estratégica. Si no logra mantener el soporte técnico, podrían seguir caídas más profundas. Por otro lado, un déficit fiscal creciente, tensiones comerciales o datos económicos sólidos podrían impulsar un repunte local.

