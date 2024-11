Gráfico del día - Nasdaq 100 (21.11.2024)

La sesión de hoy en Europa trae consigo un enfriamiento del sentimiento, con los contratos de los índices estadounidenses cayendo entre el 0,7% y el 0,5%. El contrato del Nasdaq 100 (US100) retrocede cerca del 0,5% y cotiza hoy a la baja hasta los 20600 puntos, aunque el volumen es actualmente bajo y el sentimiento aún podría cambiar cuando el mercado abra a las 11:30 GMT -3. Los resultados de Nvidia, aunque muy sólidos y por encima de las previsiones, no han conseguido mejorar el sentimiento en los mercados; su previsión de ingresos para el próximo trimestre apenas ha conseguido superar las previsiones del mercado y sugiere la tasa de crecimiento trimestral más baja (7% k/k) desde principios de 2023. Ayer, las acciones del gigante de la inteligencia artificial se abarataron un 2,5% en las operaciones fuera de horario, y hoy el descuento ya ha alcanzado el 3,5%. Varios bancos han elevado sus recomendaciones para la empresa, incluidos Bernstein y J.P. Morgan, pero la reacción de Wall Street sugiere que los inversores están preocupados por la presión de toma de beneficios, después de la apertura del mercado estadounidense.

Los datos macroeconómicos serán el centro de atención hoy, y la reacción a ellos podría aumentar la volatilidad. Entre otras cosas, el mercado esperará los datos sobre las solicitudes de prestaciones y la lectura regional de la Fed de Filadelfia a las 10:30 GMT -3, así como las ventas de viviendas, la lectura regional de la Fed de Kansas City y el índice de indicadores adelantados a las 12:00 GMT -3. Además, Hammack y Goolsbee de la Fed hablarán. El mercado puede comenzar a temer que la política arancelaria "agresiva" proclamada por Trump se vuelva en contra de las acciones de la Fed y la obligue a pausar el ciclo de recortes de tasas el próximo año.

En los últimos días, hemos visto una serie de declaraciones bastante agresivas de los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal, que han enfatizado la necesidad de cautela en un mayor "ajuste" de la política monetaria mientras la economía sigue siendo robusta, mientras que al mismo tiempo hay una aparente debilidad en el mercado laboral. Algunos hablaron, entre otras cosas, de una tasa neutral más alta y destacaron que la inflación no ha caído al objetivo y que el progreso en la lucha contra ella se está desacelerando. Gráfico Nasdaq 100 Si observamos el US100, podemos ver que el índice de referencia ha alcanzado el límite inferior del canal ascendente después de la reciente caída y un rebote por encima de los 20.750 puntos podría abrir el camino para que alcance los máximos de la primera quincena de noviembre. Por otro lado, una ruptura del mínimo podría indicar presión para volver a probar los 20.000 puntos como nivel clave de soporte psicológico. Source: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

