Gráfico del día: Nikkei 225 (28.10.2024)

El Nikkei japonés (JP225) avanza un 2,9%, mientras que el yen japonés cae un 0,26% frente al dólar, después de que la coalición gobernante de Japón perdiera su mayoría por primera vez en 15 años. Como resultado, puede haber una percepción de que la normalización de la política monetaria avanzará más lentamente bajo la presión de la incertidumbre política. Según las estimaciones, el Partido Liberal Democrático (PLD) del primer ministro Shigeru podría terminar con 154 a 219 escaños en la cámara de 475 escaños como resultado de la votación del domingo, lo que significa que no obtendrá una mayoría independiente de 233 escaños. Además, el socio de coalición del PLD, el partido Komeito, tampoco logró alcanzar el número necesario de escaños para formar un gobierno conjunto. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Como resultado, lo más probable es que el PDL y el Komeito unan fuerzas con uno o dos partidos más pequeños para alcanzar los 233 escaños necesarios para gobernar. ¿Qué significa todo esto para los mercados? Ahora parece que el BoJ querrá ver con qué rapidez se disipa la incertidumbre política una vez que se forme una mayoría de coalición. De lo contrario, el BoJ podría tener que retrasar más subidas de tasas de interés hasta el año que viene. El índice JP225 está subiendo un 2,9% hoy y ha superado las medias móviles exponenciales de 50 y 100 días, lo que confirma un repunte desde el límite inferior del canal ascendente del instrumento. Fuente: xStation5

