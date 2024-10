Gráfico del día: NZD-USD (09.10.2024)

El Comité de Política Monetaria redujo las tasas de interés oficial en 50 puntos básicos, del 5,25% al ​​4,75%

El Comité confía en que la inflación esté convergiendo hacia el objetivo del 2%, y las encuestas empresariales muestran que menos empresas planean subir los precios

El Comité cree que el entorno económico respalda una mayor flexibilización de la política monetaria y acordó que el recorte de 50 puntos básicos es adecuado para mantener la estabilidad y abordar el débil crecimiento económico Antes de que se anunciara la decisión, el mercado estaba descontando una probabilidad cercana al 80% de un doble recorte de tasas. El mercado descontaba totalmente un recorte de tasas de 25 puntos básicos. La reacción del mercado, junto con la fuerte liquidación del dólar neozelandés (NZD), estuvo más influenciada por la comunicación del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda. El banco central enfatizó que la política monetaria sigue siendo restrictiva, lo que indica que hay margen para nuevos recortes de tasas de interés. Actualmente, el mercado espera otro recorte de 50 puntos básicos en la reunión del 27 de noviembre y la continuación de recortes agresivos entre 25 y 50 puntos básicos en las reuniones de febrero y abril. Las principales conclusiones de la publicación del banco tras la decisión: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La inflación anual de los precios al consumidor de Nueva Zelanda se encuentra dentro del rango objetivo del 1-3% y se espera que converja hacia el punto medio del 2%

Los precios de importación más bajos han contribuido a la desinflación, y el comportamiento de fijación de precios se alinea con un entorno de baja inflación

El crecimiento económico en Nueva Zelanda es débil, debido a la política monetaria restrictiva, el bajo gasto de los consumidores, la débil inversión empresarial y el bajo crecimiento de la productividad

El crecimiento económico mundial está por debajo de la tendencia, y se espera que las perspectivas para Estados Unidos y China se desaceleren aún más

Las condiciones de empleo se están suavizando, con una disminución de los puestos de trabajo cubiertos y las vacantes anunciadas

Si bien las tasas de interés mayoristas y bancarias han disminuido, las condiciones financieras siguen siendo restrictivas y la demanda de crédito es baja

Las tensiones geopolíticas, como el conflicto en Oriente Medio, plantean riesgos para la actividad económica mundial, en particular a través de posibles aumentos en los precios del petróleo y condiciones financieras más restrictivas

La incertidumbre en torno a las elecciones estadounidenses y las políticas económicas de China también amplían el riesgo a la baja Riesgos NZD-USD (Intervalo D1) El par de divisas NZD-USD ha caído significativamente tras la decisión, con descensos de alrededor del 0,90% hasta un nivel de 0,60800. El dólar neozelandés ha bajado hoy entre un 0,7% y un 1,0% frente a otras monedas del G10.

