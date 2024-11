Gráfico del día: oro (22.11.2024)

Los precios del oro subieron hasta los 2.694 dólares hoy, lo que supone su mayor beneficio semanal desde octubre de 2023, con un notable aumento del 4,9% impulsado por el aumento de las tensiones geopolíticas y las cambiantes expectativas en materia de política monetaria. El repunte del metal precioso ha sido especialmente notable, registrando beneficios durante cinco sesiones consecutivas en medio de la escalada de los conflictos entre Rusia y Ucrania. El mercado recibió un impulso significativo tras los informes de que Rusia lanzó un nuevo misil balístico hipersónico de alcance intermedio en la región ucraniana de Dnipro, lo que marca una grave escalada en el conflicto de 33 meses. Este desarrollo, junto con la decisión de la administración Biden de permitir a Ucrania el uso de armas de fabricación estadounidense para ataques profundos en Rusia, ha aumentado sustancialmente la demanda de refugio seguro. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Recortes de tipos implícitos en el mercado. Fuente: Bloomberg Los comentarios moderados del presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, dieron impulso a la trayectoria ascendente del oro y sugirieron que las tasas de interés podrían bajar "un poco más", al tiempo que expresaron confianza en la trayectoria de la inflación hacia el objetivo de la Fed. Los participantes del mercado ahora están descontando una probabilidad del 56% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en diciembre, según Bloomberg. El metal precioso ha demostrado una resistencia notable este año, registrando un beneficio del 30% a pesar de la fortaleza del dólar y los datos mixtos del mercado laboral estadounidense. El informe del jueves mostró que las solicitudes iniciales de desempleo semanales cayeron a 213.000, un mínimo de siete meses, superando las expectativas de los economistas de 220.000. El interés institucional sigue siendo sólido, y SPDR Gold Trust, el ETF respaldado por oro más grande del mundo, informó un aumento del 0,29% en las tenencias a 877,97 toneladas. De cara al futuro, las principales instituciones financieras mantienen perspectivas alcistas para 2025, y tanto Goldman Sachs como UBS emitieron recientemente previsiones positivas. El mercado seguirá de cerca los próximos datos sobre la confianza del consumidor estadounidense y las declaraciones de la gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, para obtener más orientación sobre la política monetaria. El complejo más amplio de metales preciosos también se ha beneficiado del sentimiento positivo, con la plata subiendo a 31,06 dólares la onza, el paladio alcanzando los 1.040,85 dólares, mientras que el platino se mantuvo estable, todos ellos en camino de ganancias semanales en medio de la prima geopolítica elevada. Oro (intervalo D1) El oro está capitalizando el impulso alcista, acercándose a la resistencia en el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%. Ayer, cerró por encima de la media móvil simple (SMA) de 50 días, y hoy se negocia por encima de la media móvil simple (SMA) de 30 días. El RSI muestra una divergencia alcista y el MACD emitió una señal de compra ayer. Para que los osos recuperen el control, el nivel clave sería el nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2%.



"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "