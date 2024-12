Gráfico del día: oro (23.12.2024)

El oro se mantiene estable cerca de los 2.630 dólares mientras los operadores sopesan las perspectivas de la política de la Reserva Federal y las tensiones geopolíticas, mientras que los pronósticos institucionales apuntan a un potencial alcista significativo en 2025. El metal precioso mantiene sus impresionantes beneficios de 2024 a pesar de la volatilidad reciente, respaldado por las compras del banco central y la demanda de coberturas contra la inflación. Estadísticas clave del mercado: Precio actual: 2.632 dólares

Máximo histórico de 2024: 2.748,23 dólares (octubre)

Cambio semanal: -1,0 %

Rendimiento hasta la fecha: +27 %

Movimiento posterior a la decisión de la Reserva Federal: +1,1 %

Compras mensuales del banco central: máximo histórico en octubre Impacto de la política de la Reserva Federal Los datos recientes del PCE que muestran una inflación moderada han reforzado las expectativas de recortes de tasas en 2025, aunque la postura cautelosa de la Reserva Federal sobre el ritmo de flexibilización ha introducido cierta volatilidad a corto plazo. El hecho de que el oro no genere rendimientos lo hace particularmente sensible a las expectativas sobre las tasas de interés, y sus precios encuentran respaldo en la flexibilización monetaria anticipada. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Demanda de los bancos centrales Las compras de los bancos centrales a nivel mundial siguen siendo un factor clave, y el FMI informó que octubre marcó la acumulación mensual más alta del año. UBS ha revisado al alza su pronóstico de compras para 2024 hasta las 982 toneladas métricas, significativamente por encima del promedio posterior a 2011 de 500 toneladas métricas, lo que refleja las estrategias de diversificación institucional continuas. Perspectiva institucional Goldman Sachs ha posicionado al oro entre sus principales operaciones de materias primas para 2025, y proyecta que los precios alcanzarán los 3000 dólares por onza para fin de año. UBS mantiene una postura igualmente alcista con un objetivo de 2900 dólares y recomienda una asignación de cartera del 5%. Ambas instituciones citan las compras de los bancos centrales, las expectativas de recortes de tasas y las incertidumbres geopolíticas como catalizadores clave. Factores políticos y geopolíticos El mercado está siguiendo de cerca los posibles cambios de política bajo la presidencia de Trump, en particular en lo que respecta a las políticas fiscales y comerciales. Las tensiones actuales en Europa y Oriente Medio siguen apoyando la demanda de refugio seguro, mientras que las preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal de EE. UU. podrían impulsar flujos institucionales adicionales hacia el oro como cobertura. Perspectivas para 2025 Si bien la acción del precio a corto plazo puede seguir siendo sensible a las señales de política de la Fed y la fortaleza del dólar, la demanda estructural de los bancos centrales y las crecientes incertidumbres geopolíticas sugieren un potencial alcista sostenido. La interacción entre la política monetaria, los flujos institucionales y la demanda de refugio seguro posicionan al oro para un impulso continuo hasta 2025. Oro (intervalo D1) El oro se está acercando al nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2 %, que anteriormente sirvió como un fuerte soporte y actualmente coincide con la media móvil simple (SMA) de 30 días. Para que los alcistas recuperen el control, el objetivo clave será el nivel de retroceso de Fibonacci del 50 %, que se alinea con la media móvil simple (SMA) de 50 días. El RSI muestra señales de divergencia alcista, lo que sugiere un potencial impulso alcista. Además, el MACD se está estrechando, lo que indica un posible cruce alcista que podría confirmar un cambio en el sentimiento. Fuente: xStation

