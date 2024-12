Gráfico del día - ORO (29.11.2024)

El oro (GOLD) ha subido más de un 1% hoy, impulsado por la debilidad del dólar estadounidense, el debilitamiento de las lecturas macroeconómicas europeas y el aumento de las preocupaciones geopolíticas. Los rendimientos de los bonos a 10 años han caído 3 puntos básicos hasta el 4,21% y ahora son significativamente más bajos en comparación con el 4,45% observado a mediados de noviembre. La situación en el frente entre Ucrania y Rusia puede escalar a medida que ambas partes intentan obtener una ventaja antes del probable inicio de las negociaciones a principios de 2025, después de la investidura de Trump.

Las señales del Kremlin sugieren la determinación de Rusia de mantener y capturar la mayor cantidad de territorio posible antes de cualquier conversación con los EE. UU. Además, parece poco probable que se alcance un acuerdo de paz entre Israel y Hezbolá; el Líbano ha indicado que las Fuerzas de Defensa de Israel han violado los términos varias veces. La situación económica incierta en China está impulsando en parte un aumento de la demanda de los denominados activos de refugio seguro, mientras que la economía de la eurozona está experimentando una desaceleración significativa, con el potencial de crear condiciones para una recesión en 2025.

Como resultado, la incertidumbre sobre la escala de la flexibilización de la política en los EE. UU. se está contrarrestando con una postura generalmente moderada en otras economías, donde el consumo parece estar disminuyendo. El debilitamiento del impulso alcista del dólar estadounidense, que actualmente es la moneda más débil del G10, está impulsando a los inversores a volver al oro, dado el mayor riesgo de que se materialicen escenarios de estanflación o recesión. Gráfico del ORO (intervalo D1) Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El oro ha defendido su media móvil de 100 sesiones (EMA100) y está rompiendo tras completar el escenario correctivo dentro del patrón de cabeza y hombros (H&S). La resistencia clave en los $2,600 por onza (línea de cuello y retroceso de Fibonacci del 23,6% de la tendencia alcista actual) ha sido superada, lo que aumenta la probabilidad de nuevos máximos históricos.Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "