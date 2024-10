Gráfico del día - Oro (30.09.2024)

El mercado del oro ha experimentado una volatilidad significativa hoy, con precios rondando máximos históricos a pesar de un ligero retroceso del 0,7%. Esto se produce en un contexto complejo de desarrollos económicos globales, tensiones geopolíticas y expectativas cambiantes de política monetaria. El metal precioso se cotiza actualmente alrededor de $ 2,630 por onza, ligeramente por debajo de su reciente máximo histórico de $ 2,685. La resistencia del oro se produce a pesar de las medidas de estímulo adicionales anunciadas por China durante el fin de semana. El Banco Popular de China ha pedido a los bancos que reduzcan las tasas hipotecarias para los préstamos hipotecarios existentes para fines de octubre, probablemente en 50 puntos básicos en promedio. Esta medida, destinada a apoyar el sector inmobiliario del país y la economía en general, ha tenido un impacto mixto en los precios del oro. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El desempeño del dólar estadounidense ha sido un factor clave que ha influido en el oro. El índice del dólar (DXY) se aferra actualmente a los beneficios de la recuperación, respaldado por los datos de inflación PCE de EE. UU. más fríos de lo esperado del viernes. El índice de precios del gasto de consumo personal (PCE) básico, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, aumentó un 2,7% interanual, acercándose al objetivo del 2% del banco central. Estos datos de inflación han alimentado las expectativas del mercado de recortes significativos de las tasas por parte de la Reserva Federal. Actualmente, los operadores están descontando una probabilidad del 42% de una reducción de las tasas de 50 puntos básicos en noviembre, por debajo del 54% del viernes. Estas expectativas de una política monetaria más flexible han sido un importante impulsor del reciente repunte del oro. La caída de las expectativas de recortes jumbo podría ser una razón para la acción del precio de hoy. A la compleja imagen del mercado se suman las crecientes tensiones geopolíticas en Oriente Medio. Durante el fin de semana, Israel continuó atacando al Líbano y afirmó haber matado a otra figura importante de Hezbolá. Irán, que respalda al poderoso grupo militante, ha prometido tomar represalias, señalando que el asesinato "no quedará sin respuesta". Estos acontecimientos han aumentado las incertidumbres globales, lo que podría respaldar el papel del oro como activo de refugio seguro. Para los comerciantes e inversores, los factores clave a tener en cuenta en los próximos días incluyen: El discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, más tarde hoy, que podría ofrecer información sobre las perspectivas de política del banco central.

Los datos de empleo de Estados Unidos de esta semana, incluidas las cifras de ADP y el crucial informe de nóminas no agrícolas.

Cualquier otro desarrollo en el conflicto de Oriente Medio.

El impacto de las medidas de estímulo de China en el sentimiento económico mundial. Es probable que los precios del oro sigan siendo sensibles a estos acontecimientos, así como a cualquier cambio en las expectativas de política de la Reserva Federal de Estados Unidos. El reciente repunte del metal lo ha llevado a territorio de sobrecompra en los gráficos técnicos, lo que sugiere el potencial de una corrección a corto plazo. Sin embargo, la tendencia general sigue siendo alcista, respaldada por las incertidumbres geopolíticas y las expectativas de una política monetaria más flexible.

Oro (intervalo D1) Actualmente, el oro cotiza un 0,7 % más bajo hoy. La razón principal podría ser la fortaleza del dólar estadounidense. El primer soporte para el oro es el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6 %, actualmente en 2590 USD, por lo que está 40 USD por debajo del precio de mercado actual. También está cerca de la media móvil simple (SMA) de 15 días, lo que podría ayudar a la acción del precio. El RSI continúa su divergencia alcista y actualmente se encuentra justo por debajo de los niveles de sobreventa. Cualquier movimiento por encima de 70 volvería a generar ganancias en el precio del oro. El MACD se está ajustando, pero también sigue siendo alcista. Desde una perspectiva técnica, el nivel clave será el soporte mencionado anteriormente de 2590 USD. Una mayor caída podría iniciar una reversión de la tendencia. Fuente: xStation5.

