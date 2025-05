Gráfico del día: PETRÓLEO (15.05.2025)

El precio del petróleo cae un 3 % tras avances en las negociaciones nucleares entre Irán y EE. UU.. Después de meses de conversaciones, ambas partes han realizado declaraciones concretas que podrían allanar el camino para un aumento de las exportaciones iraníes de crudo, actualmente restringidas por sanciones impuestas por Estados Unidos. Desde comienzos de año, el mercado petrolero ha estado bajo presión debido a la debilidad de la demanda, la preocupación por el panorama económico global y el aumento de la producción. Las noticias de hoy sobre el progreso en las conversaciones entre dos potencias petroleras clave han debilitado aún más el sentimiento de los inversores. Teherán manifestó su disposición a renunciar al desarrollo de armas nucleares a cambio del levantamiento de sanciones, mientras que Donald Trump confirmó “avances significativos” en las negociaciones, afirmando que “ambas partes han aceptado esencialmente los términos”. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Hasta ahora, EE. UU. ha sancionado a empresas iraníes que exportan crudo a China. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, recalcó que “Estados Unidos seguirá apuntando a las principales fuentes de ingresos de Irán mientras continúe apoyando al terrorismo”. El levantamiento de estas restricciones permitiría a Irán volver a los mercados globales, sumándose a la ya creciente sobreoferta. Tras una semana de subidas, el impulso generado por las negociaciones comerciales entre China y EE. UU. ha perdido fuerza. Los inversores comienzan a alejarse del reciente optimismo y de la idea de una recuperación repentina de la demanda de petróleo, lo que ha frenado la última recuperación de precios. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "