Gráfico del día - TNOTE (13.01.2025)

Los rendimientos de los bonos estadounidenses han registrado recientemente aumentos récord en medio de las preocupaciones de los inversores sobre el regreso de la política monetaria restrictiva de la Reserva Federal en 2025. Los dos factores principales que respaldan este escenario son el inicio del nuevo mandato de Donald Trump en enero y el regreso de la presión inflacionaria. Esencialmente, el segundo factor también está relacionado en cierta medida con la política de Trump y los temores de un fuerte giro de EE. UU. hacia el proteccionismo.

Los rendimientos de los bonos estadounidenses a diez años han mantenido una fuerte tendencia al alza básicamente desde el anuncio de los resultados de las elecciones presidenciales de EE. UU.

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil En los últimos meses, hemos vivido un evento poco común: un aumento de los rendimientos de los bonos a diez años acompañado de recortes de los tasas de interés. Los inversores también han reducido sus expectativas de recortes de tasas de interés, desde dos recortes hace apenas una semana hasta apenas un recorte en el último trimestre de 2025.

Como resultado, los precios de TNOTE se han visto empujados a niveles mínimos históricos y ahora están solo un 1,90% por encima del fondo del ciclo de subida de tipos de interés a finales de 2023. Sin embargo, por el momento, nada indica que la Fed vaya a volver a subir las tasas de interés. En este sentido, los factores más importantes serán los datos de inflación y un aumento sostenido de la presión sobre los precios, más allá de dos o tres meses consecutivos. Las cotizaciones de TNOTE están bajando otro 0,15% hoy, cayendo a 107,26 puntos. Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "