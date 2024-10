Grafico del dia - US100 (04.09.2024)

El mercado de valores de Estados Unidos se desplomó a principios de septiembre, impulsado por una combinación de datos económicos débiles y mayores preocupaciones en torno al sector de la IA. Los datos de fabricación de agosto se mantuvieron débiles, lo que generó temores de desaceleración económica, mientras que el índice de volatilidad aumentó más del 30% a alrededor de 20 puntos. El índice de semiconductores de Filadelfia cayó más del 7,75%, con Nvidia liderando las pérdidas al desplomarse un 9,5%, eliminando 279 mil millones de dólares en valor de mercado debido a las noticias de una investigación iniciada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre prácticas antimonopolio en IA. La autoridad antimonopolio había enviado previamente cuestionarios, y ahora ha emitido solicitudes legalmente vinculantes a Nvidia. A los funcionarios les preocupa que el fabricante de chips esté obstaculizando la transición a otros proveedores y penalizando a los compradores que no utilizan exclusivamente sus chips. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los inversores reaccionaron no solo a los datos decepcionantes de Estados Unidos, sino también a las preocupaciones sobre el bombo publicitario más amplio de la IA. El índice US100 (Nasdaq 100) cayó un 3,80% y las acciones de chips sufrieron un importante golpe a nivel mundial. Como septiembre ha sido históricamente un mes complicado para las acciones, los inversores se muestran cautelosos a la espera de los informes clave del mercado laboral que se publicarán a finales de esta semana. La confluencia de factores, como las elevadas valoraciones en el sector tecnológico y las preocupaciones por la crisis económica, aumentaron la presión. US100 (D1) Los futuros del índice US100 continúan su tendencia de liquidación hoy después de la fuerte caída de ayer. El índice ha bajado casi un 0,60%, cayendo por debajo de la marca de los 19.000 puntos. Una fuerte reacción a la baja comenzó hace aproximadamente dos semanas después de probar el nivel de los 20.000 puntos una vez más. Esta zona ahora representa la resistencia más importante para los alcistas. Sin embargo, los bajistas dominan actualmente el mercado y el nivel de soporte más cercano para la caída en curso podría estar alrededor de los 18.600 puntos.. Fuente: xStation 5

