Gráfico del día – US100 (21.04.2025)

Los futuros sobre el índice Nasdaq de EE. UU. (US100) caen cerca de un 1,3% hoy, y los sólidos resultados y previsiones de Netflix —cuyas acciones suben casi un 3% en el pre-market— no han sido suficientes para mejorar el sentimiento en Wall Street. Esta semana, dos grandes tecnológicas estadounidenses presentarán sus resultados: Tesla (martes 22 de abril) y Alphabet (jueves 24 de abril). Ambas enfrentan desafíos importantes, aunque la valoración de Alphabet parece mucho más “saludable” y, en caso de un informe muy sólido y una guía optimista, podría resultar atractiva para el mercado. En el caso de Tesla , la valoración sigue siendo elevada, mientras que el negocio da señales de desaceleración. El último trimestre mostró una caída interanual en ingresos. Las ventas de autos en Europa están disminuyendo y la producción en China podría verse seriamente afectada si las tensiones entre Washington y Pekín se agravan. Tesla también enfrenta la creciente competencia de los autos eléctricos chinos, con CATL —el gigante de las baterías— anunciando recientemente un nuevo tipo de batería duradera que ya está siendo instalada en modelos chinos.

, la valoración sigue siendo elevada, mientras que el negocio da señales de desaceleración. El último trimestre mostró una caída interanual en ingresos. Las ventas de autos en Europa están disminuyendo y la producción en China podría verse seriamente afectada si las tensiones entre Washington y Pekín se agravan. Tesla también enfrenta la creciente competencia de los autos eléctricos chinos, con —el gigante de las baterías— anunciando recientemente un nuevo tipo de batería duradera que ya está siendo instalada en modelos chinos. Si los resultados de Tesla decepcionan en ventas y márgenes, es probable una corrección. Además, la compañía está expuesta a un posible aumento de costos por aranceles , lo que podría afectar su política de precios y empeorar aún más la presión sobre los márgenes. También pesa la falta de avances significativos en el desarrollo del software de conducción autónoma y su comercialización en China. La adopción de este software en el país asiático parece depender crecientemente de las negociaciones arancelarias entre EE. UU. y China, las cuales, por ahora, no pintan favorables.

, lo que podría afectar su política de precios y empeorar aún más la presión sobre los márgenes. También pesa la en el desarrollo del software de conducción autónoma y su comercialización en China. La adopción de este software en el país asiático parece depender crecientemente de las negociaciones arancelarias entre EE. UU. y China, las cuales, por ahora, no pintan favorables. Por otro lado, Alphabet presenta una situación algo diferente. Su valoración se mantiene más equilibrada y dentro del rango promedio de las empresas del S&P 500. Su negocio sigue creciendo y su posición dominante en la industria permanece intacta. Un resultado positivo en ingresos y beneficios podría ayudar a un repunte del mercado. Sin embargo, la empresa aún enfrenta riesgos por regulación, posibles sanciones financieras y la eventual aplicación del impuesto a los servicios digitales en la Unión Europea. Además, los inversionistas siguen atentos al aumento del tráfico hacia ChatGPT, que estaría captando parte de la actividad de usuarios que antes era exclusiva de Google. US100 (intervalo H1)

Reacciones positivas a los resultados de Tesla y Alphabet podrían empujar al índice por sobre los 19.200 puntos, mientras que la debilidad continua en Wall Street aumenta la probabilidad de una prueba del rango entre 17.200–17.600 puntos. Más allá de los reportes individuales, el mercado también sopesa el riesgo de datos macroeconómicos débiles en EE. UU. y la incertidumbre sobre la política de la Fed, especialmente mientras Powell enfrenta presiones por parte de Donald Trump. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5

