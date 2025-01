Gráfico del día - US100 (22.01.2025)

Los futuros del Nasdaq 100 (US100) cotizan hoy otra sesión fuerte, ampliando el impulso alcista de ayer en otro 0,5%. Además de la euforia en las acciones de Netflix, las acciones de Nvidia (NVDA.US) también cotizan con un alza de casi el 3% en las operaciones fuera de horario, hasta los 144 dólares por acción. El aumento en las operaciones fuera de horario ya es de casi el 15%, y significa que Netflix abrirá casi con certeza en nuevos máximos históricos hoy después de que la compañía informara de un crecimiento de suscriptores que superó las previsiones en casi 10 millones de suscripciones, y un crecimiento de los beneficios por acción de más del 100%, también superando las expectativas. Hasta ahora, la temporada de resultados está yendo favorablemente para Wall Street, y con la apertura de la temporada para las 'large caps', los inversores pueden volver a apostar por informes trimestrales sólidos entre las empresas BigTech.

Como resultado, vemos hoy que el contrato US100 está alcanzando nuevos máximos locales y ha roto decisivamente la "geometría" anterior en los últimos tiempos. Según la metodología de overbalance, la ruptura podría provocar un movimiento, con una posible prueba del máximo histórico en torno a los 22.150 puntos. Hoy, las empresas fuera del Nasdaq darán a conocer sus resultados, incluidas Procter & Gamble, Johnson & Johnson y las grandes petroleras Halliburton y Kinder Morgan. Sin embargo, es probable que la volatilidad en el US100 sea elevada, al menos hasta la primera semana de febrero, cuando se anuncien los resultados de Microsoft (29 de enero) y Alphabet (4 de febrero), entre otros. US100 (intervalo H1) Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "