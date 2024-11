Gráfico del día - US2000 (15.11.2024)

El Russell 2000 muestra una vulnerabilidad significativa a los cambios en la política monetaria, con un rendimiento inferior al de los índices más grandes, con una caída del 1,3%, ya que el comentario agresivo del presidente de la Fed, Powell, reduce las expectativas de recorte de tasas. Las acciones de pequeña capitalización, tradicionalmente más sensibles a los cambios en las tasas de interés debido a los mayores costos de endeudamiento y el enfoque interno, enfrentan una presión renovada a medida que se extiende el cronograma de flexibilización monetaria. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Estadísticas clave del mercado: Russell 2000 (IWM) cae un 1,3% después del discurso de Powell en Dallas

Los futuros de fondos federales muestran una probabilidad del 58% de recorte de tasas en diciembre, por debajo del 80%

Cinco sesiones consecutivas de fortaleza del dólar (UUP) El panorama de las acciones de pequeña capitalización ha cambiado drásticamente después del discurso de Powell en Dallas, donde enfatizó el desempeño "notablemente bueno" de la economía y descartó la urgencia de recortes de tasas. Esta postura afecta particularmente a las empresas de pequeña capitalización, que suelen tener mayores cargas de deuda y dependen más de las condiciones económicas internas que sus contrapartes de gran capitalización. Trayectoria estimada de los cambios en las tasas de política monetaria, Fuente: Bloomberg El sentimiento del mercado se ha visto significativamente influenciado por la afirmación de Powell de que la Fed puede abordar las decisiones sobre las tasas con cuidado, dada la fortaleza económica actual. La marcada reducción de la probabilidad de recorte de tasas en diciembre del 80% al 58% ha creado vientos en contra particulares para las acciones de pequeña capitalización, que a menudo se benefician desproporcionadamente de los menores costos de endeudamiento. La respuesta más amplia del mercado muestra un claro sentimiento de aversión al riesgo, y solo el sector energético mantiene territorio positivo (+0,4%). La caída más pronunciada del Russell 2000 en comparación con los índices de gran capitalización resalta la mayor sensibilidad de las empresas de pequeña capitalización a las expectativas de política monetaria y su mayor exposición a las condiciones económicas internas. Las proyecciones de política de la Fed ahora sugieren un enfoque más gradual para los recortes de tasas en 2025, con estimaciones que apuntan a solo tres reducciones de un cuarto de punto. Esta perspectiva plantea desafíos particulares para las empresas de pequeña capitalización, que suelen enfrentarse a unos costes de financiación más elevados y tienen balances menos sólidos que sus pares de gran capitalización. La característica distintiva de esta liquidación ha sido su impacto desproporcionado en las empresas de pequeña capitalización, lo que refleja su mayor sensibilidad a las expectativas de tipos de interés y a las condiciones económicas internas. La fortaleza sostenida del dólar añade otro obstáculo, que afecta especialmente a las empresas de pequeña capitalización con su foco predominantemente nacional. US2000 (intervalo H4) El US2000 ha estado en una tendencia bajista desde el comienzo de la semana, cayendo un 4,62% ​​hasta ahora. El soporte inicial se encuentra en el máximo de mediados de octubre de 2307,9, con un soporte adicional en el máximo de finales de octubre de 2265,3 si los bajistas presionan a la baja. El RSI muestra una divergencia bajista, acercándose a niveles de sobreventa, mientras que el MACD se está ampliando, lo que también indica una divergencia bajista. Fuente: xStation

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "